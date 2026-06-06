陳康堤首度公開與黃澤林正面合照　賀男友22歲生日高調放閃

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）去年6月正式進軍樂壇，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人！康堤自出道以來，一舉一動都備受關注，去年10月底宣布與日本混血男友Shou Honda分手後，今年2月即被爆與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）秘戀中，4月康堤首度公開認愛，上個月黃澤林於法國網球公開賽首度躋身大滿貫正賽，康堤與「未來外父」陳奕迅（Eason）都飛到當地力撐！今日（6日）黃澤林迎來22歲生日，康堤在IG公開兩人的合照，高調放閃！

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）去年6月正式進軍樂壇。（IG@_constancec_）

一家人慶生照。（IG圖片）

甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）為康堤慶生。（IG@jasmineyen）

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）同康堤。（IG@_constancec_）

去年Shou Honda公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃！（IG截圖）

去年10月底康堤突然在IG宣布，與男友Shou Honda已分手。（IG截圖）

陳康堤首次認愛黃澤林。（資料圖片）

「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）。（IG@coleman_wong）

陳康堤公開正面合照 賀男友黃澤林22歲生日

康堤在IG限時動態公開與男友的合照，並寫道：「22nd birthday king Coleman Wong」，相中所見，壽星仔笑容燦爛，而康堤就做出嘟嘴錫錫的表情，兩人鬼馬合照相當Sweet！康堤又上載了一條短片，二人對鏡合拍，默契十足地做出同一個動作，康堤更寫道：「to more days like these twin , love ya」，一句簡單留言盡顯愛意，兩人互動自然親密，看來她與黃澤林的感情已相當穩定。

康堤在IG限時動態公開與男友的合照，高調放閃！（IG截圖）

合拍！（IG截圖）

網球一哥！（IG@coleman_wong）

勁！（IG@coleman_wong）

香港網球手黃澤林出戰蓬塔卡納挑戰賽（Copa Cap Cana），反勝阿根廷球手布魯查加打入16強。（資料圖片／Getty Images）

陳康堤黃澤林經陳奕迅牽線 一拍即合成金童玉女

有指陳康堤與黃澤林由陳奕迅親自牽線介紹認識，據知康堤不時陪爸爸到球場練波，因而結識了年紀相若的黃澤林，兩人十分投契，迅速發展成情侶關係。今年初多場網球賽事，康堤都被目擊現身觀眾席為男友打氣，而黃澤林亦經常在康堤的社交平台帖文下留言互動。上個月黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃，今次生日康堤首度公開兩人的正面合照，郎才女貌十分合襯！

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅陳康堤為黃澤林打氣。（影片截圖）

陳奕迅傳為女兒媒人。（影片截圖）