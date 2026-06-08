胡楓演唱會星光熠熠數十位嘉賓 5小時唱足45首歌歌單一覽
94歲的胡楓（修哥）昨日（7日）於紅磡體育館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，演唱會現場星光熠熠，除了楊千嬅、BigFour、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、張家輝、陳松伶、周柏豪、陳百祥、莫文蔚黃日華、狄波拉、汪明荃、JoeJunior、陳欣健、黃博、劉洋、張雨辰、胡子貝等人做嘉賓助陣外，連契仔張學友及張家輝都都有到現場支持修哥，最厲害的是連劉德華都有到場，可見修哥面子之廣。
修哥演唱會一共舉行了大約5個小時，大約由下午三時半開始，唱到晚上八時十五分，一共唱了45首歌，現在先看一下修哥在演唱會上與一眾的嘉賓唱了什麼歌曲。
胡楓演唱會歌單：
01.《Monica》
02.《情花開》
03.《相識也是緣份》
04.《往事只能回味》
05.《每一個晚上》
06.《千枝針刺在心》
07.《倆忘煙水裡》
08.《松伶》
09.《烏托邦》
10.《I Love You More Than I Can Say》
11.《攙扶》
12.《友誼之光》
13.《DoReMi》
14.《Only You》
15.英文歌Medley《Move It》、《The Young Ones》
16.《前程錦繡》
17.《BIGFOUR》
18.《願你代我真的好》
19.《少女的祈禱》
20.《勇敢的中國人》
21.《萬水千山總是情》
22.《我找到自己》
23.《找不着藉口》
24.《雙星情歌》
25.《新禪院鐘聲》
26.《難兄難弟》
27.《天地有情》
28.《鳳閣恩仇未了情》
29.《百花亭之戀》
30.《問我》
31.《世界會變得很美》／《Deborah》/《一簾幽夢》
32.《你的眼神》
33.《明星》
34.《念親恩》
35.《世上只有》
36.《隨想曲》
37.《月亮代表我的心》
38.《呼吸有害》
39.《舊歡如夢》
40.《ShallWeTalk》
41.《分分鐘需要你》
42.《你是如此難以忘記》&《忘情水》
43.《不老的傳說》
44.《還是覺得你最好》
45.大合唱：《朋友》&《Chaser》