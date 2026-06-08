胡楓演唱會星光熠熠數十位嘉賓　5小時唱足45首歌歌單一覽

94歲的胡楓（修哥）昨日（7日）於紅磡體育館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，演唱會現場星光熠熠，除了楊千嬅、BigFour、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、張家輝、陳松伶、周柏豪、陳百祥、莫文蔚黃日華、狄波拉、汪明荃、JoeJunior、陳欣健、黃博、劉洋、張雨辰、胡子貝等人做嘉賓助陣外，連契仔張學友及張家輝都都有到現場支持修哥，最厲害的是連劉德華都有到場，可見修哥面子之廣。

修哥演唱會一共舉行了大約5個小時，大約由下午三時半開始，唱到晚上八時十五分，一共唱了45首歌，現在先看一下修哥在演唱會上與一眾的嘉賓唱了什麼歌曲。

胡楓演唱會現場星光熠熠。(陳順禎 攝)

修哥獲頒「健力士世界紀錄保持者 舉辦演唱會最年長的華語藝人」的獎狀。(公關提供)

修哥契仔張學友及張家輝亦有到場支持。(公關提供)

陳奕迅為特別嘉實。(公關提供)

胡楓演唱會歌單：

01.《Monica》

02.《情花開》

03.《相識也是緣份》

04.《往事只能回味》

05.《每一個晚上》

06.《千枝針刺在心》

07.《倆忘煙水裡》

08.《松伶》

09.《烏托邦》

10.《I Love You More Than I Can Say》

11.《攙扶》

12.《友誼之光》

13.《DoReMi》

14.《Only You》

15.英文歌Medley《Move It》、《The Young Ones》

16.《前程錦繡》

17.《BIGFOUR》

18.《願你代我真的好》

19.《少女的祈禱》

20.《勇敢的中國人》

21.《萬水千山總是情》

22.《我找到自己》

23.《找不着藉口》

24.《雙星情歌》

25.《新禪院鐘聲》

26.《難兄難弟》

27.《天地有情》

28.《鳳閣恩仇未了情》

29.《百花亭之戀》

30.《問我》

31.《世界會變得很美》／《Deborah》/《一簾幽夢》

32.《你的眼神》

33.《明星》

34.《念親恩》

35.《世上只有》

36.《隨想曲》

37.《月亮代表我的心》

38.《呼吸有害》

39.《舊歡如夢》

40.《ShallWeTalk》

41.《分分鐘需要你》

42.《你是如此難以忘記》&《忘情水》

43.《不老的傳說》

44.《還是覺得你最好》

45.大合唱：《朋友》&《Chaser》

