吳啟洋許寶恆節目打情罵俏惹議　網民翻舊帳怒轟「小三」上位

現年29歲的男團P1X3L成員 吳啟洋（Phoebus），與26歲《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice），近日合體主持旅遊飲食節目《煮個麵你食》，兩人在熒幕前公然打情罵俏，穿情侶裝兼共用餐具被轟「將緋聞擺上檯」。

二人在節目中火花四濺，互動頻頻。（Viu TV）

吳啟洋與許寶恆節目打情罵俏

在其中一集節目中，兩人更公然上演打情罵俏的經典一幕。許寶恆嗲爆提問： 「如果我點咗辣嘅嘢食而你又食唔到，你會唔會肯遷就我一下？」吳啟洋甜蜜回應： 「都遷就咗咁多集啦！」許寶恆語帶相關接話： 「雖然我哋飲食口味一凹一凸，但我哋都OK吖，可以互相補足，你唔食嘅嘢我可以幫手食晒。」這段對話隨即被網民瘋狂截圖解讀，直指許寶恆 在公開向吳啟洋「撒嬌」，兩人根本是借工作之名「奉旨放閃」，企圖將當年的不光彩緋聞正式擺上檯面炒作。

IG瘋狂鋪相營造情侶Vibe

除了在電視螢幕上閃瞎觀眾，這對俊男美女組合在私底下亦打得火熱。翻查兩人的IG帳號，他們近期不斷上載大量拍攝節目的幕後花絮與親密合照。不論是一起溫馨玩貓、共進晚餐，還是對著鏡頭擺出情侶專屬的可愛Pose，相處氛圍都充滿了濃烈熱戀感。

雖然有部分不知內情的粉絲大讚他們「外形好襯」、「畫面賞心悅目」，甚至瘋狂高呼「在一起」；但另一邊廂，大批熟悉娛樂圈歷史的網民卻完全不買帳，更冷諷這份甜蜜根本是建立在別人的痛苦之上。

二人在IG上更甜蜜擺Pose。（IG@huii_alice）

網民起底黑歷史：許寶恆疑似「小三」背刺5年情

隨著新節目的熱播，大批憤怒的網民隨即翻出2023年震驚娛樂圈的桃色舊聞，痛批許寶恆當年是以「小三」身份，硬生生拆散吳啟洋與其拍拖5年、甚至已到談婚論嫁階段的歌手女友張天穎（Jaime）。

據知情人士爆料，這段孽緣的起點正是2023年5月，當時吳啟洋與許寶恆一同遠赴台灣拍攝ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》。向來性格主動且異性緣極佳的許寶恆，明知吳啟洋身邊有正牌女友，依然在異地熱情投懷送抱。而男方亦相當受落，兩人在外地甜蜜得旁若無人，親密程度甚至連現場工作人員都誤以為吳啟洋已經恢復單身。

當時人在香港的張天穎對此完全被蒙在鼓裡，甚至還大方在網上為兩人的跳舞短片點讚。豈料吳啟洋回港後態度發生360度大轉變，對張天穎極其冷漠並頻繁引發爭吵，最終狠心提出分手，斬斷5年情。心碎的張天穎事後隨即取消關注兩人的社交帳號，並發文暗示自己正消化被背叛的痛楚，令人心疼。

網民更在評論區表示：係咪以為冇人記得呢兩個偷食狗男女。（Threads）

網民踢爆許寶恆「小三前科」

除了張天穎爭議外，家境富裕的許寶恆更被網民踢爆做「第三者」早有前科。早在2021年她參加《全民造星IV》期間，就曾盛傳她積極主動接近當時擔任節目導師的偶像MIRROR成員Jer（柳應廷）。不久後，柳應廷亦宣布與相戀5年的正牌女友正式分手，當時許寶恆就被千夫所指是導致男方情變的導火線。

如今，這對飽受爭議的緋聞男女在節目中「奉旨打情罵俏」，無疑是親手揭開當年 張天穎 與柳應廷前女友的傷疤。網民紛紛湧入留言區怒轟：「兩次都係拆散人哋談婚論嫁嘅5年情，真係好諷刺！」、「互聯網是有記憶的，別想洗白！」