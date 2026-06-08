一周星星｜張衛健曾拍《西遊記》向全場臨演下跪　自揭剃光頭原因

TVB娛樂訪談節目《一周星星》昨日（7日）一集嘉賓陣容強勁，齊集影帝劉青雲、天后容祖兒（Joey）以及「喜劇之王」張衛健（Dicky）接受主持王鎮泉訪問，為配音的經典動畫《反斗奇兵5》宣傳。



張衛健、容祖兒、劉青雲罕有同框。（公關提供）

張衛健自揭「腎上腺過高」

在「獨家考古」環節中，劉青雲和張衛健回顧過去合作處境劇《婆·媽·女婿》點滴，劉青雲直指張衛健是一位極度Hyper之人。張衛健自揭私下曾被一位醫生斷症「腎上腺過高」，他笑言平時空閒時都會玩些令腎上腺飆高的遊戲，份人又「冇時停」，他亦自覺不太好。

張衛健同劉青雲曾合作過處境劇《婆·媽·女婿》。（公關提供）

張衛健驚揭有「腎上腺過高」問題。（公關提供）

張衛健版孫悟空當年超紅。（公關提供）

親揭拍攝內幕。（公關提供）

張衛健揭光頭由來

在「你問我答」環節，影視製作人鍾澍佳因同張衛健在處境劇《婆·媽·女婿》有過合作，所以大家相熟之下就問了一個勁抵死問題：「你幾時開始頭髮慢慢消失架？」張衛健大方回答指自離開TVB後頭髮就徹底消失，一切竟源於當年曾有一位朋友對他講過一句極為難聽的說話，令他的起心肝將重心轉移內地主力接拍清裝劇。另Dicky還自揭當年拍攝劇集《西遊記》時，曾因一事向現場所有臨演下跪。另一爆位是Joey被小學同學王祖藍「逼供」擇偶條件，Joey坦言並不在乎另一半外型，就算身材矮小亦沒所謂。還有一向形象嚴肅的劉青雲，在節目中難得展現幽默一面，大爆好朋友吳鎮宇私下趣事，席間又不斷「吳鎮宇上身」，神態極具喜感。

鍾澍佳隔空現身問張衛健問題。（公關提供）

Joey迷戀劉青雲多年，搞到青雲好尷尬呀！（公關提供）

Joey親揭擇偶條件。（公關提供）