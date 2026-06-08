寶珮如遭掌摑傷痕照曝光　半邊面微絲血管爆裂打人者係金像女星

現年61歲的寶珮如（Baby）早前作客好友王俊棠的訪問節目，激罕公開一張驚心動魄的受傷照片。相中可見，她的半邊面頰佈滿大面積的深紫色瘀傷，甚至連嘴唇邊緣也嚴重紅腫發紫，駭人的傷勢猶如遭受家暴般觸目驚心。原來這並非發生意外，而是當年拍攝電影《藍天白雲》時，慘遭同劇演員連環「真打」狂摑所留下的恐怖傷痕！

寶珮如係前亞視藝員。（抖音@王俊棠在灣區）

寶珮如最近接受好友王俊棠訪問。（抖音@王俊棠在灣區）

梁雍婷「真打」狂摑 醫生證實微絲血管爆裂

寶珮如在訪問中重提這段深刻的拍攝經歷，透露當時在電影《藍天白雲》中飾演一名悲情母親，為了追求最逼真的戲劇效果，一場被女兒掌摑的戲份必須全數「真打」上陣。而當時負責對她下狠手的，正是2024年憑《白日之下》勇奪金像獎最佳女配角的梁雍婷。

Baby憶述當時拍攝被梁雍婷追殺，要連環掌摑多巴，她說：「打我打到花晒，啲相仲喺度，喺微絲血管爆裂，打時係拍拍拍拍拍，我仲有相喺度。」其後展示了當時拍下的傷勢照片，驚見半邊面呈現深紫色瘀傷，紅腫得十分誇張。經醫生診斷後，證實為「整個微絲血管爆裂」，需要花費相當長的一段時間才能完全復原。

寶珮如拍《白日之下》被掌摑。（抖音@王俊棠在灣區）

遭飾演女兒嘅梁雍婷真打狂摑。（抖音@王俊棠在灣區）

梁雍婷於2024年憑《白日之下》奪得金像獎最佳女配角。（資料圖片）

梁雍婷演技出眾。（劇照）

憑《白日之下》獲提名金像女配：真真正正返入呢個圈

不過，這份專業與犧牲絕對沒有白費，寶珮如憑藉在戲中脫胎換骨的演技震撼觀眾，成功斬獲第37屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名。回望過去的低潮，她感觸地向王俊棠坦言：「我被提名之後，就真真正正開始返入呢個圈，真係拍電視拍影未停過，有製作人留意返我，因為我停留太耐，我撞車時都（停留）7年，所以又好感恩。」

寶珮如曝光被打傷勢。（抖音@王俊棠在灣區）

半邊面微絲管管爆裂，觸目驚心。（抖音@王俊棠在灣區）

走過毀容車禍與15年情傷 閃婚收穫幸福人生

其實寶珮如的人生軌跡可謂歷盡驚濤駭浪。早在1999年，她不幸遭遇嚴重的交通意外，導致下顎面骨盡碎、盆骨碎裂，甚至一度面臨毀容的殘酷打擊，經歷了極漫長且痛苦的康復歲月。感情方面，她曾與前TVB「御用奸人」駱達華有過一段長達15年的初戀愛情長跑，可惜最終未能開花結果，只能和平分手收場。幸好雨過天青，Baby後來在教會結識了現任圈外丈夫鄧秋雄。兩人一拍即合，拍拖短短兩個月便決定在2011年閃婚！雖然婚後未有生育，但兩夫妻一直恩愛如昔。

年輕時的寶珮如。（網上圖片）

Baby遇上車禍後，在教會結識了現任圈外丈夫鄧秋雄。（微博圖片）

婚後美滿。（微博圖片）