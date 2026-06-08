張家輝演唱《忘情水》嗌緊張　陳奕迅張學友加持：你專業歌手嚟㗎

胡楓昨日（7日）舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，嘉賓陣容星光熠熠，勁過頒獎禮。其中一Part是契仔張家輝唱出劉德華的《忘情水》，而且唱得極之投入和有感情。網民因而回憶起他過往先後在《賭俠1999》及《我老婆係賭聖》搞笑亂唱這首歌的畫面，有人留言：「總係覺得好似化骨龍唱緊歌」、「這麼多年以來，他做什麼我都覺得很搞笑，七情上面呢」、「輝哥我要聽賭俠1999版既忘情水」

胡楓昨日（7日）舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，其中一Part是契仔張家輝唱出劉德華的《忘情水》。

張家輝深情唱出劉德華的《忘情水》，而且唱得極之投入和有感情。

網民因而回憶起他過往先後在《賭俠1999》及《我老婆係賭聖》搞笑亂唱《忘情水》的畫面。（）

家輝在後台非常緊張，他先向張學友表示自己要唱《忘情水》，學友還笑言：「你好似好緊張咁，你知道劉德華嚟咗好緊張呀？」而家輝之後又問劉德華知否他即將要唱《忘情水》，華仔笑說：「我知呀！你阿哥（張學友）話咗畀我聽喇。」

家輝在後台非常緊張，他先向張學友表示自己要唱《忘情水》，學友還笑言：「你好似好緊張咁，你知道劉德華嚟咗好緊張呀？」（IG@ chungjeralwaysright）

家輝之後又問劉德華知否他即將要唱《忘情水》，華仔笑說：「我知呀！你阿哥（張學友）話咗畀我聽喇。」（IG@ chungjeralwaysright）

不過其實家輝的歌藝獲得陳奕迅（Eason）認同與加持，二人在後台相遇，家輝向Eason表示自己自是插科打諢，Eason就難以置信，肉緊拍他膊頭鼓勵他：「你係專業歌手嚟㗎！你係出過唱片嘅歌手嚟㗎！知唔知呀？好多fans㗎！」而張家輝就全程笑而不語。不過Eason所言甚是，張家輝在2000至2001年間活躍於樂壇，先後推出過兩張專輯，代表作有《愛得起》及《寧願最傷心的給我自己》，他更曾獲得《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》叱咤樂壇生力軍男歌手、《十大勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎及《十大中文金曲頒獎音樂會》最有前途新人獎（男歌手）銅獎，不過由於他以化骨龍角色演繹的搞笑歌曲過於深入民心，有時大家也會忘記了他認真唱歌其實也很好聽。

其實家輝的歌藝獲得陳奕迅（Eason）認同與加持。

家輝向Eason表示自己自是插科打諢，Eason就難以置信，肉緊拍他膊頭鼓勵他：「你係專業歌手嚟㗎！你係出過唱片嘅歌手嚟㗎！知唔知呀？好多fans㗎！」而張家輝就全程笑而不語。

張家輝在2000年奪得多個樂壇男新人獎。（叱咤截圖）