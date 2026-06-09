吳文忻病逝｜被騙畢生積蓄要變賣Hermes手袋 出嫁金器亦賣走

前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹、Natalie），今早病逝終年51歲，吳文忻2024年8月自揭乳癌復發，更發現癌細胞變異擴散至尾龍骨。她一直積極抗癌兼陪伴兩名女兒，但原來婚姻早已出問題，早前宣布離婚，更在2024年七月將搬離豪宅陸續網上出售傢俬電器。

吳文忻宣布患癌後，以積極態度面對。

吳文忻在去年七月書展推出新書《因愛重生》，剖白自己生病前後的經歷，更大爆與丈夫的陳劍陵關係，表示由拍拖開始一直有離離合合，婚姻在確診前已有問題，終協議結束14年婚姻。原先一家四口同住位於渣甸山二千呎豪宅，有報導指適逢租約期滿，吳文忻在二手賣物網出售家物品，包括冷氣機以1/5價錢出售座椅則數百元有交易。

吳文忻（現名吳忻熹），2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後誕下兩名女兒。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻變賣嫁妝名錶名牌手袋

吳文忻患癌消息一出，有人曾提議募捐，她即時一口拒絕，更絶不賣慘，更以積極態度抗癌，她更看透一切物慾，更覺得面對生死時，所有名牌手錶，手袋一點意義也沒有，她曾表示：「由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！雖然當時喺政府醫院真的排到喊，感覺就是為什麼自己會搞成這樣。但每當自己覺得自己好慘時，我也會跟自己說，千祈唔好咁諗，呢個世界慘過你的人大有人在！本人之前也低調地將所有出嫁的金器全部賣走，（這個中國人傳統買金保值實在明智），原來當你最需要的時候那些金器是那麼值錢有用。而且本人之前也開live, 低調地賣走早年自己買落的玫瑰金勞力士，一些鑽石手飾，H字頭的名牌袋，原來當自己面對生死，這一切虛榮的東西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮勁樸素的我，這些東西買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用！」