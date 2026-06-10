樂壇天后慶祝39歲生日　意外曝光半億2000呎豪宅　擁海景花園種菜

現年39歲的吳雨霏（Kary），自2015年與初戀男友「網球王子」洪立熙（Brian）結婚後便淡出幕前。日前踏入生日的她，在社交平台限時動態貼出相片，分享在半億豪宅中與家人簡單慶生的溫馨點滴。

在豪宅中簡單慶生！（IG截圖）

超正主人房！（IG/@ngk）

巨廳！（IG/@ngk）

2000呎渣甸山豪宅簡約溫馨

從Kary上傳的相片可見，今年的生日飯並無大肆鋪張，而是在家中簡單度過。相中意外曝光了其位於渣甸山的半億獨立屋豪宅內部。該物業面積達2000多呎，由丈夫在其懷孕時購入。豪宅內部裝修走現代簡約風，色調柔和，空間感極大；客廳外連大型私人花園，主人房更可飽覽無敵大海景，景觀開揚。Kary近年專注家庭生活，閒時會在花園種菜，過着優雅的少奶奶生活。

吳雨霏與丈夫洪立熙合照。（IG@ngk）

家中種菜！（IG/@ngk）

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母親節貼BB腳仔相 震撼宣布做「寄養媽媽」

除了慶祝生日，Kary早前在母親節的一項震撼宣布更贏得全港網民激讚。當時她在IG貼出一張初生嬰兒的小腳相，寫下「再做媽媽」，一度令外界誤以為她秘密懷胎誕下第四胎。原來，Kary是宣布與丈夫一同開展全新角色，正式成為「寄養家庭」。本身已育有一子兩女的她，選擇打開家門，為有需要的弱勢兒童提供暫時的避風港。

吳雨霏突曬出BB的腳仔相。（IG@ngk）

吳雨霏IG截圖。（IG@ngk）