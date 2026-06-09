THE SEASON｜林嘉欣木村光希演豪門貌合神離母女　揭上流圈黑暗面

《THE SEASON》故事以香港上流社會為背景，圍繞老牌豪門Hext家族展開，透過遊艇派對、賽馬盛事及慈善晚宴等華麗場景，逐步揭露名流圈內暗藏的陰謀與清算。



《THE SEASON》故事以香港上流社會為背景。（IG@theseason.show）

林嘉欣與木村光希演母女

劇中豪門貴婦Fiona由金馬影后林嘉欣飾演，而日本男神木村拓哉的女兒木村光希則飾演其女兒Alison，這段貌合神離的母女關係成為全劇一大焦點。其餘演員陣容同樣矚目，包括《暗影与骨》Jessie Mei Li、《择日而亡》Toby Stephens、《神探俏娇娃》吳育剛、「影帝之子」錢裕揚等，MIRROR成員Anson Lo亦會客串演出，班底星光熠熠。

林嘉欣與木村光希演母女。（IG@theseason.show）

林嘉欣化身社交圈女王

林嘉欣在劇中飾演Hext家族的豪門媳婦Fiona。身為上流社交圈舉足輕重的女王級人物，性格強勢果斷、氣場十足。她深諳高端名流社會的潛在規則與生存之道，對於人際往來的拿捏、人情關係的運用更是得心應手、極具手段。多年以來，Fiona從未停下腳步，憑藉自身的執著與魄力，一步步苦心經營，親手打拼出屬於自己的名譽、聲望與社會地位。也正因這一切皆是她費盡心力得來，因此面對所有外來競爭者的覬覦與挑戰，她都會義無反顧、拼盡全力守護自己擁有的一切，不容任何人動搖屬於自己的位置與榮耀。

林嘉欣化身社交圈女王。（影片截圖）

木村光希演豪門千金

日本男神木村拓哉的女兒木村光希在劇中飾演貴婦Fiona的女兒Alison，與林嘉欣首度合演母女。劇情描述Alison自小看盡母親的現實與冷漠，二人關係疏離。她極度渴望得到母親的關愛，但Fiona只把她當成家族繼承的棋子，期望她成為下一個家族接班人。在這種充滿利益算計的環境下長大，Alison比誰都清楚，奢華生活背後藏着多少不堪，活在這樣的豪門未必是幸運，往往只是一場不幸。