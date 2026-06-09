香港探秘地圖｜丁子朗夜遊嚇到尖叫跳起　孔德賢見鄧伊婷勁驚雞皮

靈異輕喜劇《香港探秘地圖》本周迎來終極結局篇。「探秘小隊」丁子朗、倪嘉雯、孔德賢接受挑戰夜遊民初街挑戰膽量，被鬼嚇到連環瘋狂尖叫、狂奔兼爆雞皮。



探險小隊。（公關提供）

探秘小隊夜遊民初街挑戰膽量

為配合《香港探秘地圖》結局周，「探秘小隊」年青成員丁子朗（丁丁）、倪嘉雯（Carmen）、孔德賢（Danny）接受監製挑戰，夜遊民初街挑戰膽量，而負責扮鬼嚇三人的，分別是有份參演《探秘地圖》的羅雪妍、蔡國威及鄧伊婷。相關短片將於今日稍後時間無綫官方社交網推出 ，想親身感受三人的連環「奪命尖叫」有幾高分貝，就要密切留意。

左起：孔德賢、丁子朗、倪嘉雯接受《香港探秘地圖》「膽量大挑戰」。（公關提供）

三位「人鬼」：鄧伊婷（公關提供）

蔡國威（公關提供）

羅雪妍好專業。（公關提供）

丁子朗化身「尖叫丁」失控狂奔

三人之中，以「丁丁」叫得最高音及最頻「煩」，化身「尖叫丁」的丁丁，無論見到飛蛾、撞到工作人員、被鬼嚇、甚至冇見到任何嘢，都會瘋狂尖叫、成個彈起兼嚇出一面冷汗，十分爆笑。而負責嚇「丁丁」的羅雪妍亦十分專業，不但失驚無神彈出嚟「反尖叫」，還飛撲喪追丁丁，丁丁則上演奪命狂奔，畫面極盡刺激。羅雪妍事後受訪，坦言追出去嚇丁丁是參考平時鬼屋做法，並笑言雖然但她負責嚇人，但其實在準備嚇人的過程中，她自己也好驚：「因為我哋要先匿伏，行過去目的地嗰條路有少少驚，沿途又勁多風同樹聲，又無啦啦有昆蟲聲，其實我哋未嚇丁子朗時，已經畀丁子朗嘅慘烈叫聲嚇一嚇」，又笑言丁丁反應超誇張：「丁子朗嚇到跳起離地、仲要彈後。」

全程自己嚇自己嘅丁丁，連撞到孔德賢都可以嚇破膽，笑死。（公關提供）

全程自己嚇自己嘅丁丁，連撞到孔德賢都可以嚇破膽，笑死。（公關提供）

倪嘉雯嚇到變「自言自語王」

至於Carmen及Danny，亦因驚嚇過度分別化身「自言自語王」及「雞皮王」。沿途極驚的Carmen，沿途瘋狂自言自語：「喂呀，好煩呀」、「喂呀，好過份呀」、「你哋想點呀」，並鬧鬼忽然跳出來的蔡國威。蔡國威事後笑言，為了嚇到Carmen，他在民初街教堂講台後踎了足足半小時，認真專業：「為咗唔好畀佢一嚟就見到，我應該斷斷續續踎咗成半個鐘，腳都痺晒，當時我心諗：『你快啲入嚟喇，我就嚟頂唔住喇』。」首度扮鬼嚇人的他，又笑言好好玩。

現場環境又真係好暗吓。（公關提供）

睇得出Carmen真係好驚豬。（公關提供）

睇得出Carmen真係好驚豬。（公關提供）

條片中途，Carmen係會尖叫到一個點，到底發生咩事呢？（公關提供）

條片中途，Carmen係會尖叫到一個點，到底發生咩事呢？（公關提供）

孔德賢見紅紗鬼驚現「滿手雞皮」

Danny雖然三人之中最冷靜一位，但他夜遊過程還是忍不住大呻：「癡線，你班人冇性架」，而當他見到頭披紅紗的鄧伊婷時，還是嚇到成手都係雞皮，鄧伊婷則笑言由於Danny太大膽，故最終係Danny嚇佢多過佢嚇Danny：「我等咗好耐，一直聽到丁丁同Carmen嘅人聲，我本身好天真地以為Danny會上樓梯，點知佢又好好奇周圍睇，所以我就全程好驚佢行過嚟我呢邊，最後唯有乜都唔理行咗出去先，其實我未嚇佢已畀佢嚇親。」三隻「人鬼」還笑言，為了保持「驚嚇感」，他們全晚最緊張的就是如何避開丁丁、Carmen及Danny，笑言自己也腎上線素大飆升。

Danny真係畀鄧伊婷嚇到起晒雞皮。（公關提供）

Danny真係畀鄧伊婷嚇到起晒雞皮。（公關提供）

Danny真係畀鄧伊婷嚇到起晒雞皮。（公關提供）

雪妍又叫又跳咁嚇丁子朗呢幕真係極刺激。（公關提供）

結局周主角驚人身世將揭曉

另來到結局周的《香港探秘地圖》，繼上周揭出畢萍（龔嘉欣飾）隱藏多年的心魔後，本周將陸續揭出莊一臣（黎耀祥飾）、王秀儀（倪嘉雯飾）及高文彬（丁子朗飾）的神秘／驚人身世！為了引發期待值，劇組於上周六的宣傳活動中播放「結局搶先睇」，片段所見，本身已神神怪怪的「戀愛腦」王秀儀將終極大暴走、並對莊一臣連番施龔，似要將對方置諸死地，莫非二人背後有血海深愁？另一直被畢萍認定是神棍的莊一臣，亦在搶先睇中展現了極「衰格」的囂張真面相，想知黎耀祥是否《香港探秘地圖》終極Big Boss，就要繼續收睇《探秘地圖》結局篇。