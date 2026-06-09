吳文忻病逝｜同屆港姐向海嵐悲痛發長文悼念　痛悔錯失最後通話

現年51歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）今日（9日）傳出噩耗，其社交平台公布她已在醫院睡夢中安詳離世。吳文忻自2024年8月宣告乳癌復發第4期，癌細胞更擴散至肝臟、骨骼及大腦，抗癌期間她一直表現堅強，可惜最終不敵病魔。消息傳出後，圈中好友紛紛哀悼，當中與她同屆的1998年香港小姐冠軍向海嵐（Anne）亦在社交平台發長文悼念，字裡行間充滿痛心與不捨。



二人識於微時！（IG/@anneheung）

98年港姐28週年之際傳噩耗 向海嵐：今早一直不敢看手機

向海嵐在社交平台上載多張與吳文忻生前的合照，當中包括兩人當選港姐時的珍貴舊照，以及近年與同屆港姐聚會的相片。向海嵐透露，原來前兩天（6月6日）正是她們1998年港姐選美後的28週年，近日她已隱隱感到不安：

「其實這幾天突然有個感覺，怎麼最近沒有收到你的訊息。心裡面有點兒忐忑。一直想著，這個禮拜大陸工作完，回港就要找你見面。沒想到，今早就收到這個難過的消息🥺🙏🏼」

今早一直不敢看手機。（IG/@anneheung）

向海嵐坦言，今早得知噩耗時由於身在内地工作，一度「不敢看手機」，生怕情緒崩潰影響工作，直到工作結束後靜下來翻看舊照片，眼淚隨即止不住一直流。

滿滿回憶！（IG/@anneheung）

滿滿回憶！（IG/@anneheung）

滿滿回憶！（IG/@anneheung）

曾為吳文忻抗癌新書寫序 痛悔未能見最後一面

回憶起吳文忻的為人，向海嵐大讚對方永遠充滿正能量，在聚會相片中永遠是「最鬼馬的那一個」。她特別提到，吳文忻去年推出抗癌新書《因愛重生》時，曾邀請她撰寫推薦序：「記得把序發給你之後，你告訴我，你『睇到眼濕濕』🥺說我們從來都沒有機會好好傾談。我們說好，要好好約一次，慢慢傾… 這個約會，只能夠再等等了🙏🏼🙏🏼」

未能在好友生前好好深談，成為了向海嵐心中永遠的痛。她自責表示，雖然大家常說要「珍惜眼前人、活在當下」，但自己仍在學習中，直言如果上週想起對方時能主動打個電話或發個信息，「可能就可以和你有最後一次的傾談機會……現在留下的，就是一個小遺憾……」最後，向海嵐向昔日戰友遙寄祝福：「願你在天家繼續無憂無痛苦地過你的快活人生，把你的笑聲響遍天家！你的笑容永留在我們心裡💖再見了，我們快樂堅強的Nat Nat！」

心痛（IG/@anneheung）

心痛（IG/@anneheung）

心痛（IG/@anneheung）