施可瑩卵巢癌已擴散　心跳異常達每分鐘140次兼脫髮：我未放棄㗎

施可瑩（Lillian）是一位語言能力出眾且充滿活力的主持人。精通四種語言的她，曾為ViuTV主持節目，並憑借流利的談吐和專業的態度成為多位日、韓、泰星活動的首選司儀，讓她的事業蒸蒸日上。然而5月時，她公開表示確診卵巢癌，為專注治療不得不暫時停工。日前她在社交平台分享了自己的抗癌進展，透露化療的副作用令人難以忍受，不僅經歷了脫髮，醫生還告知她身體指數偏低，心跳異常飆升至每分鐘140次，令她一度悲觀不已：「聽到好似自己下一秒就會88（拜拜），生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」然而在面對巨大挑戰時，她依然堅毅地說：「我未放棄㗎！」

施可瑩去年完成手術，再發現卵巢長有10厘米的腫瘤，並急速擴散。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩忍痛完成泰星見面會及電影主持工作

其實早在去年的10月，施可瑩便發現卵巢出現10厘米的腫瘤，並在短時間內迅速增至17厘米，令腹部隆起如同懷孕五個月。儘管如此，她仍忍受劇痛完成了泰星LingOrm見面會及電影《尋秦記》等主持工作，以敬業精神打動許多人。今年2月，她行手術時手術確認患了卵巢癌，並發現癌細胞已有擴散跡象。更令人擔憂的是，她在4月進行了全部子宮切除手術後，卻不得不面對裝上人工造口以維持生命的殘酷現實。這一連串打擊一度讓平日堅強樂觀的她感到徹底崩潰，除了擔心自己成為家人的負擔，更害怕無法重返幕前工作。即使如此，她仍努力振作期望早日戰勝癌症。

完成泰國女星LingOrm見面會及《尋秦記》等相關工作後，Lillian終因無法忍受劇痛，決定要就醫處理，於今年2月轉往私家醫院接受腫瘤切除手術，卻意外確診為卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩全面停工努力抗癌

施可瑩在患病消息傳出後收穫來自圈中朋友及粉絲的無數支持，包括MIRROR成員邱士縉、余香凝和王丹妮等眾多藝人的聲援。如今正全面停工努力抗癌的她呼籲粉絲透過觀看其YouTube影片表達支持，並承諾在康復後盡快剪輯旅遊影，希望以這些作品維繫與觀眾的聯繫。