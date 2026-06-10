「跳高女神」楊文蔚北海道森林結婚　13年愛情長跑完美修成正果

香港「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）要結婚了！6月8日，她無預警在社交平台大晒多張唯美爆燈的婚禮現場照。原來，她與相戀足足13年的初戀男友孔軍凱（Daryl）已經秘密遠赴日本北海道，在一個宛如世外桃源的仙境森林中，正式結為夫婦，引來全網滿滿的祝福！

楊文蔚與相戀13年的初戀男友孔軍凱結婚。（IG@cceciliayeung）

聽老公宣讀誓詞「女神秒變淚人」

楊文蔚與孔軍凱的婚禮特別選在北海道一處綠樹環繞、微風輕撫的露天森林中舉行。在至親好友的共同見證下，現場氛圍顯得格外神聖而寧靜。當天，身穿純白婚紗的楊文蔚與孔軍凱緩步登場，畫面美得像偶像劇。不過，全場最感人的一幕，莫過於新郎宣讀誓詞的靈魂時刻。平日在運動場上英姿颯爽的楊文蔚，此時此刻也難掩內心的澎湃激動。聽著對方執手許下一生的承諾，她感動得當場哭成淚人，臉上滿是幸福的淚水。

楊文蔚難掩內心激動，感動到當場哭了出來，充滿著幸福的淚水。（IG@cceciliayeung）

田野小路深情熱吻閃盲全網

作為公認的體壇美女，楊文蔚在大婚當天的造型同樣令人驚艷。她特別挑選了一襲設計極簡、卻不失高雅的白色低胸婚紗。流暢的剪裁線條，完美勾勒出她作為頂尖運動員的健美修長身段；而背部大膽的典雅露背設計，更在莊重的儀式感中透出一絲現代女性的自信。配合輕盈透光的長頭紗，她手捧潔白花球，全身上下沒有過多繁複的珠寶首飾，反而將她那份脫俗的美貌與純淨氣質襯托得天衣無縫。

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乒乓港將奮發轉型「文武雙全明星牙醫」

兩人早於體育學院求學時期便已相識，當時彼此都是朝氣蓬勃的運動員。孔軍凱當年是代表香港出戰亞洲青少年錦標賽及世界青少年錦標賽的乒乓球好手。退役後，他更是奮發向上、苦讀多年，如今已成功轉型為一名專業牙醫，絕對是名副其實的文武雙全。

這段由初戀走向一生的愛情童話，時間跨度足足有13年。在婚禮前幾天，他們還率先分享了在北海道冰天雪地中拍攝的Pre-wedding婚紗照。楊文蔚當時便甜到漏地寫道：「多謝Daryl完成我First Love嘅幻想，嗰日我哋凍到無晒知覺，但我哋又多咗個冰雪嘅回憶。」