江若琳自揭考試失手求母簽名嚇到手都震　張馳豪因傷終止籃球夢

文化藝術生活平台【電笠】自 2024 年起邀請不同音樂單位一同走進校園舉辦《人人和音 School Tour》，透過分享與音樂交流，為同學輕鬆減壓。今年《人人和音 School Tour》第四季順利開展，以「夢想中的另一個我」為題，第二彈集結釗峰、江若琳、IdG Sundae、張馳豪（Aska）、馮熙燮（Ryan）及柯雨霏（Ophelia）分別到訪東華三院吳祥川紀念中學及基督教香港信義會宏信書院，與同學分享他們在追夢歷程的轉變。

釗峰、江若琳。（公關提供）

釗峰自爆兒時夢想是歌星

釗峰透露小時候的「我的志願」已經是歌星，他說：「不過嗰陣畀媽媽檢查功課，媽咪話都冇資源，唔得，唔好發明星夢！於是，我就默默刪咗成篇文改返做『醫生』。」幸好，他未有因此真正放棄夢想，記得初入行錄歌時，以為自己唱得不錯，卻發現自己嚴重黐脷筋：「好唔開心，覺得自己連咁基本嘅嘢都做唔到，大喊咗一場，最後發現係混音嘅問題。」如今終於成真，釗峰自言是非常幸運：「我真係好鍾意聽歌，做完啲歌有知音，就好滿足。」他鼓勵同學放膽發夢，但亦要注意勿揸乾自己：「同埋有熱情還有熱情，但係如果握得太緊都好辛苦，所以一定要學識平衡。」

釗峰透露小時候的「我的志願」已經是歌星。（公關提供）

江若琳分享兒時夢想與校園回憶

江若琳因為喜歡小朋友，兒時最想做幼稚園老師：「我好想陪伴大家成長，所以今日見到啲同學好開心。我諗做幼稚園老師同做歌手一樣，要好有愛，你要愛你嘅作品、愛你嘅同伴、好愛你嘅歌迷，你就會做得好，因為你好想報答佢哋。」她表示現時仍有與小學及中學同學聚會，回憶校園生活最愛小食部：「一打鐘就衝落去買魚蛋、燒賣，係最美麗嘅時光。讀書唔陣最大嘅挫折，應該係因為考試唔合格，拎返去畀阿媽簽名嗰陣好驚，真係手都震，唯有同自己講下次努力。」她指成為長大後，在工作上必然有不同的壓力：「你會知道咩係人情冷暖，仲有競爭嘅過程，只要記得自己係做緊自己鍾意嘅嘢，就可以將壓力變成動力。好似我哋做歌手，大家睇我哋喺台上3分鐘，但係背後真係做好多嘢，要學唱歌、要做運動、要練氣，跳舞可能隻舞都已經排咗100次，中間會有好刻苦的過程，一定要堅持！」

江若琳與現場學生互動。（公關提供）

IdG Sundae鼓勵同學什麼都可以嘗試去做

首次擔任校園騷嘉賓的IdG Sundae，大讚同學們活力十足，提到她們的讀書壓力：「見到同學啲成績好好，好似唔使讀就識咁，好想要多啦A夢嘅『記憶麵包』！同埋好懷念學校有時間表，每日有人安排晒你做咩，其實真係好好。」對於成為女團成員遭家人反對，她們會在工作及學業上爭取最好成績，讓家人知道想做歌手並非兒嬉，IdG Sundae說：「仲細個咋你哋，咩都可以去試吓做啦！」

IdG Sundae。（公關提供）

張馳豪因傷終止籃球夢

張馳豪兒時夢想做職業籃球員，坦言當時好沉迷打籃球，但因兩度傷十字韌帶令夢想止步：「都係一個幾大嘅挫折，嗰時朝早練波、食飯練波、放學又練波，夜晚都練波，籃球員係我畀自己一個好大嘅身份認同。我有個名叫『傷膝雙膝青年』，因為受傷覺得條路封住咗，後來人大咗會發現，因為有啲路封住咗，反而見到有其他路可以行，呢個先係終身受用嘅嘢。」

柯雨霏、張馳豪、馮熙燮。（公關提供）

柯雨霏每日動搖仍堅持：總有一日會得卦

馮熙燮對壽司有種莫名的喜愛：「一個歌手同壽司師傅都係一種藝術同表演，壽司師傅要由啲好低嘅工作開始，慢慢先可以成為大家熟悉嘅壽司匠人。我而家出咗道做歌手半年，好多好出名嘅歌手都係用咗十幾、廿年去浸淫，先有而家嘅成績。」至於曾夢想當律師，伸張正義的柯雨霏：「但係成績唔好做唔到，而家做歌手都有動搖過，其實係每日都動搖緊，但係呢個職業好似比較適合我嘅條件？不過入咗行就覺得真係好唔穩定，好彩屋企人好支持我，我會同自己講『如果你真係咁叻就咬牙堅持落去』，總有一日會得卦。總之，要郁要做嘢，確定自己真係鍾意就要行，其實真係冇你想像中咁難！」

馮熙燮對壽司有種莫名的喜愛。（公關提供）

眾人又獻唱多首歌曲，期間亦主動走到台下與學生互動，握手、自拍兼抱抱，更有老師與同學齊齊尖叫、打拍子，全場充滿着歡樂又溫馨的氣氛，師生們齊齊渡過一個愉快的下午。