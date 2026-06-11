與星爺反面綠葉出行要用電動輪椅　曾戒煙後體重暴升50磅

資深演員黃一飛曾是周星馳電影御用配角，當中他在電影《少林足球》中飾演的大師兄一角，令觀眾留下深刻印象，他更憑此奪得香港金像獎最佳男配角。雖然最後兩人反目收場，黃一飛更表明不會再跟周星馳合作，令不少影迷都大感可惜。不過黃一飛亦曾公開多謝周星馳：「奇才，周星馳，我很感激他。」

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

要用電動輪椅出行

近日又有最近的片段曝光，見到黃一飛要用電動輪椅出行，雖然如此，但精神面貌仍然很好。去到宴會場地，黃一飛依然可以在不靠別人扶的情況下自行企起身向大家敬酒，看來狀態還算不錯。

黃一飛要用電動輪椅出行。（抖音＠影視明星集中營）

黃一飛要用電動輪椅出行。（抖音＠影視明星集中營）

狀態還算不錯。（抖音＠影視明星集中營）

戒煙後體重暴升一度直逼200磅

近年黃一飛將事業重心轉向內地，並長期定居深圳。據悉他在內地片約不斷，更經常出席各類商演。黃一飛北上定居後雖然事業順遂，但健康狀況卻亮起紅燈。自從他在2009年選擇戒掉多年煙癮後，體重在短短數年間竟然失控式反彈，激增接近50磅，峰值一度直逼200磅大關。加上他近年飽受骨刺困擾，導致雙腳難以負荷沉重的軀體，令行動變得舉步維艱。黃一飛挺著巨腩，還被老友當面調侃問他「有幾多個月身紀」，但他依然樂觀表示自己「仲搵到啖食」，心態相當知足。

黃一飛近年腫脹不少。（影片截圖）