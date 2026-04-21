83歲黃一飛罕現身「肚大如鼓」步履艱難　神祕女子貼身照顧疑愛妻

現年83歲的黃一飛，當年憑《少林足球》「鐵頭功」大師兄一角深入民心。近年移居內地的他極少在港露面，但近日有網民在香港街頭捕獲他的身影。片中見到黃一飛身穿一件大紅色上衣，造型依舊霸氣，吸引不少路人關注。



黃一飛走路需要人攙扶。（小紅書影片截圖）

83歲黃一飛步履蹣跚引網民健康擔憂

不過，影片中最令網民關注的是黃一飛的身體狀況。昔日烏黑的眼眉已變得花白，且步履蹣跚，每走一步都顯得相當吃力，明顯隆起的腹部更引發網民對其健康的擔憂。相比起昔日在銀幕上的靈活表現，現在的黃一飛顯得老態龍鐘，走路時需要大幅度晃動身體才能勉強前行。

眉毛發白。（小紅書影片截圖）

行路小心翼翼。（小紅書影片截圖）

神祕女子全程護航舉止親暱疑似愛妻

在黃一飛身旁，有一位穿著粉紅色無袖套裝的中年女子，全程緊緊牽著他的手，並在進出玻璃門時貼身護航。由於兩人舉止親昵且默契十足，網民紛紛猜測該名神秘女子正是他的妻子，在旁貼身照顧其起居生活。

身邊有一名女子全程貼身照顧。（小紅書影片截圖）

戒煙後體重暴升一度直逼200磅

近年來，黃一飛事業重心轉向內地，並長期定居深圳。據悉他在內地片約不斷，更經常出席各類商演。黃一飛北上定居後雖然事業順遂，但健康狀況卻亮起紅燈。自從他在2009年選擇戒掉多年煙癮後，體重在短短數年間竟然失控式反彈，激增接近50磅，峰值一度直逼200磅大關。加上他近年飽受骨刺困擾，導致雙腳難以負荷沉重的軀體，令行動變得舉步維艱。去年導演李力持曾分享與他巧遇的合照，當時飛哥挺著巨腩，還被老友當面調侃問他「有幾多個月身紀」，但他依然樂觀表示自己「仲搵到啖食」，心態相當知足。

對於黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

直言有點行動不便。（影片截圖）

即場高歌一首《男兒當自強》！（影片截圖）