吳文忻病逝｜彭秀慧公開最後站立身影　長文悼45年摯友：天堂相見

51歲前港姐吳文忻（吳忻熹）在2024年8月宣告乳癌復發，惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，以各種方式試圖戰勝癌魔。可惜，昨日吳文忻家人好友透過社交平台公布其死訊，指她在睡夢中安詳離世。而跟她自6歲已是好友、有份參加其生前追思會的好友彭秀慧，這段期間都有陪伴吳文忻抗病，今日凌晨她分享多張吳文忻人生最後階段的照片，見她已十分消瘦虛弱，要用盡力氣才站得起來。彭秀慧透露：「5月26日 這是我看著你最後一次站起來。」她更以長文記低二人相處的點滴，相約天堂再見。

彭秀慧與吳文忻自6歲起已相識。（IG@kearenpang）

彭秀慧吳文忻是多年好友。（IG@kearenpang）

這段期間彭秀慧陪伴吳文忻抗病。（IG@kearenpang）

早前吳文忻舉行生前追思會，彭秀慧與眾姊妹出席。（IG@kearenpang）

她們翻看小時候的合照。（IG@kearenpang）

癌細胞上腦胸口流膿發臭 毅然北上求醫不幸染肺炎

吳文忻在短短兩年內，積極去不同地方醫病，足迹遍及香港、泰國及內地深圳，2026年初，其病情急速惡化至第4期，癌細胞更「上腦」及擴散至肝、骨，並在胸前留下流膿發臭的傷口。吳文忻形容當時的身體情況：「過去兩、三個月覺得好接近死亡嘅感覺，我晚晚聞住呢個好...好好好醙嘅屍臭味，瞓覺嘅感覺。」也感覺自己得返四分一條命。她在今年3月受訪時坦言，為了生存不排除任何機會，毅然選擇「北上求醫」，多度往返香港大學深圳醫院接受檢查、綜合治療及「試新藥」。可惜在深圳治療期間，她因免疫力低下不幸感染肺炎，且左胸腔出現積水，被迫暫停化療留院，更不能回港跟女兒過復活節。

吳文忻在今年3月受訪時坦言，為了生存不排除任何機會，毅然選擇「北上求醫」，多度往返香港大學深圳醫院接受檢查、綜合治療及「試新藥」，彭秀慧亦有陪北上醫病。（IG@kearenpang）

彭秀慧推著吳文忻的輪椅。（IG@kearenpang）

陪伴北上見證最後一次站起 牽手重溫中二跳舞回憶

而彭秀慧都有陪伴吳文忻北上醫病，從她貼出的片段，她推著坐輪椅的吳文忻，二人又去到吳文忻下塌的酒店，見證她用盡力氣站起來。彭秀慧發文：「5月26日，這是我看著你最後一次站起來。」她指那天經過了幾番折騰，終於在酒店房安頓下來，因為看到久違的陽光普照，吳文忻的精神和心情馬上好起來，然後她堅持要靠自己用力站起來。她續說：「你站起來，我牽著你，我們對望，同一秒我們同時想起了，對上一次互相牽着手是，中二那年我們pair up 跳牛仔舞參加PE堂考試，我們的選曲是劉美君的"一見鍾情"。這一刻才想起，”一見鍾情“原曲是，the Beatles 的 ”I saw her standing there“，差不多40年前揀的歌原來有其意思，那是美好而充滿希望的一天。」

她指那天經過了幾番折騰，終於在酒店房安頓下來，因為看到久違的陽光普照，吳文忻的精神和心情馬上好起來。（IG@kearenpang）

吳文忻堅持要靠自己用力站起來。（IG@kearenpang）

彭秀慧發文：「5月26日，這是我看著你最後一次站起來。」然後她想起二人上次拖手是中二的時候。（IG@kearenpang）

彭秀慧：「對上一次互相牽着手是，中二那年我們pair up 跳牛仔舞參加PE堂考試，我們的選曲是劉美君的"一見鍾情"。這一刻才想起，”一見鍾情“原曲是，the Beatles 的 ”I saw her standing there“，差不多40年前揀的歌原來有其意思，那是美好而充滿希望的一天。」（IG@kearenpang）

捱過難關含笑安詳離世 彭秀慧約定：下次天堂相見

彭秀慧表示，之後的故事如過山車，但不管如何，人生的難關闖過了，在她眼中，吳文忻終於走過了這段不容易的路，她說：「大家都向你道別，向你致敬，為你的堅毅而感動！為你所留下的精神而驕傲！吳文忻，你做到了！」她坦言未來一小段日子，自己或因為不再需要天天掛心、北上南下而有點不慣，但今天她看到吳文忻帶著微笑彷彿在熟睡的樣子，她也在微笑，且覺得內心感到無比踏實和安慰。最後，彭秀慧向摯友吳文忻說：「我最老的朋友，我愛你！萬里長城長又長，我們友誼比它長，下次天堂相見，等你說一句『又係你呀』『係我呀，寶貝。』」

彭秀慧表示，之後的故事如過山車，但不管如何，人生的難關闖過了，在她眼中，吳文忻終於走過了這段不容易的路，她說：「大家都向你道別，向你致敬，為你的堅毅而感動！為你所留下的精神而驕傲！吳文忻，你做到了！」（IG@kearenpang）

她坦言未來一小段日子，自己或因為不再需要天天掛心、北上南下而有點不慣，但今天她看到吳文忻帶著微笑彷彿在熟睡的樣子，她也在微笑，且覺得內心感到無比踏實和安慰。