星月征途劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《星月征途》陸劇又名《牧星戰隊》。有孫然作為編劇，王逸偉為執導，由屈楚蕭、方逸倫、 蔣夢婕領銜主演的一套以劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《星月征途》陸劇又名《牧星戰隊》是由屈楚蕭、方逸倫、 蔣夢婕領銜主演的一套以劇情為題材的電視劇。（電視劇星月征途@Weibo）

《星月征途》電視劇情大綱

吳畏（屈楚蕭 飾）自小懷抱航天夢，一心想考入飛控中心投身探月任務，卻於面試失利，被分派至檔案館工作。與此同時，曾與他有過節的冷面學霸應子期（方逸倫 飾），則順利進入飛控中心，踏上他夢寐以求的崗位。檔案館的沉潛歲月，反而磨去吳畏的浮躁，讓他在實務積累中變得格外踏實，導師覃伯鈞（王志飛 飾）因而欽點他加入核心團隊「牧星戰隊」，與應子期再度狹路相逢。

這對「雙子星」起初針鋒相對，卻在國際空間軌道大賽、皓月四號與皓月五號等任務中逐漸放下心結。二人從互不相讓到通力合作，關鍵時刻逆風翻盤，終成飛控中心最默契的最佳拍檔，攜手為中國順利取回月壤。

《星月征途》（電視劇星月征途@Weibo）

《星月征途》播出更新時間｜最新追劇日曆

《星月征途》電視劇幾時播?《星月征途》於6月9日播放，一共有36集，由愛奇藝、奇異果TV播放，VIP會員首更4集，每週一至週三、週五、週日20:00更新2集，每週四20:00更新1集。

《星月征途》追劇日曆（電視劇星月征途@Weibo）

《星月征途》演員人物關係圖

《星月征途》演員人物關係圖（電視劇星月征途@Weibo）

《星月征途》演員

屈楚蕭 飾 吳畏

屈楚蕭 飾 吳畏（電視劇星月征途@Weibo）

方逸倫 飾 應子期

方逸倫 飾 應子期（電視劇星月征途@Weibo）

蔣夢婕 飾 楚佳佳

蔣夢婕 飾 楚佳佳（電視劇星月征途@Weibo）

王志飛 飾 覃伯鈞