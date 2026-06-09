莫離｜白鹿自掘墳墓、對空氣說話發瘋名場面　與丞磊開展權謀虐戀

由古裝頂流女神白鹿、人氣小生丞磊主演，Disney+復仇劇《莫離》未開播即話題滿滿，更在騰訊創下400萬預約量，4日同步釋出定檔預告，6月9日在Disney+播出。



白鹿飾演離山書院的長女「葉璃」，看似人畜無害、貼心聰慧，卻有著滿身秘密與瘋狂的一面，她獨自下山，嫁與丞磊飾演的殘疾王爺「墨修堯」。兩人一個想破案、一個想翻盤，將聯手走入這場權勢風暴。

陸劇《莫離》（微博圖片）

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該劇預告一出，立刻引發網友大讚「看得我頭皮發麻！」從葉璃手握匕首，顫抖著試圖刺向什麼；以及自掘墳墓，躺在土坑中；到出現幻覺，看似正常地和墨修堯介紹身邊侍女：「她是我最親近的人，是不是啊青霜。」然而鏡頭一轉旁邊卻空無一人。

而墨修堯所說的「葉璃，我可真是不懂你」、「你真的很不正常」更預示她背後的重重謎團。懸疑氛圍讓觀眾迫不及待一探這位越剝越有意思的「洋蔥型女主」！

《莫離》由曾執導《花千骨》、《三生三世十里桃花》等多部爆款作品的導演林玉芬執導，從鏡頭美學、情感把控都帶有古裝劇的獨有韻味，被譽為「古偶真神」的出品保證。白鹿日前也分享自己對《莫離》有特殊情感，

我覺得葉璃異於常人的堅強，她獨自結婚、什麼都會，同時也善良、沉著、有謀略。

坦言自己一直都非常心疼葉璃，覺得她很累，「我現在想起那些畫面都還是會覺得酸酸的，葉璃會是在大家心上留很久的一個角色」，也感性表示「希望葉璃之後只流幸福的眼淚」。

丞磊則分享「先婚後愛」的角色心境轉換：「起初結婚時墨修堯對葉璃很冷漠，甚至有些粗魯，其實是因為害怕她受到牽連。」只是沒想到葉璃非常堅持，逐漸讓他放下防備、接納對方的美好，

兩個人都太能忍了，背後也有非常複雜的身世和故事，最後通過對方的陪伴，一步一步去克服困難。

《莫離》已於6月9日在Disney+登場。

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