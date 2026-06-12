何依婷遭前度追討2萬6「掟包費」　公屋出身變闊太：靠自己才可靠

TVB全新綜藝節目《夫妻肺片》，近日邀請到何依婷、莊思敏、支嚳儀、周吉佩以及譚輝智擔任嘉賓，更大談前度，當中何依婷自爆曾被前度追討2萬6的「掟包費」最為震撼！何依婷透露曾向某任前度主動提出分手，但對方竟向她追討名牌手袋費用：「女人聽到呢吓就會著火囉！跟住我冇咁多現金嘛，我走去間房（事發地點是依婷家）攞本支票簿出嚟，嗰個係一個2萬6千蚊嘅手袋，我寫咗3萬蚊畀佢，話唔使找，你即刻同我走。」

TVB全新綜藝節目《夫妻肺片》，近日邀請到何依婷、莊思敏、支嚳儀、周吉佩以及譚輝智擔任嘉賓，更大談前度。（公關提供）

何依婷好嬲！

豪開3萬蚊支票！

霸氣！（公關提供）

何依婷霸氣金句：靠自己才可靠

何依婷的一番霸氣表現不但贏得在場女士歡呼，更掀起網民熱議，大讚她是榜樣，而她事後亦有在社交平台分享感受：「藏在心裏很多年，鼓起勇氣說出來不是因為誰對誰錯，而是因為這是很好成長的一課，也想藉此跟大家分享，靠誰都不可靠，靠自己才可靠，讓自己強大起來，發光發亮才活得更有價值，這也是一直堅持工作和學習的原因。畢竟愛誰，誰都有機會不愛你，自己才是一生中的真愛和安全感。人生短短三萬天，把時間投資在自己身上，讓自己變得更快樂、更自信，自然會吸引更多美好的事情。We are better than that❤️」

靠自己！（IG截圖）

何依婷（Regina）。（IG@reginahyt）

雪地慶生。（IG@reginahyt）

大騷小蠻腰！（IG@reginahyt）

零跌Watt！（IG@reginahyt）

何依婷公屋出身逆襲變闊太

出身基層的何依婷，於黃大仙公屋屋邨長大，2017年贏得港姐亞軍後入行，備受力捧。2023年年底何依婷與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，2024年12月宣布懷孕喜訊，去年4月順利誕下一女，一家三口幸福美滿。而何依婷婚後生活亦愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，絕對是「人生勝利組」！

榮升人妻！（IG@reginahyt）

2024年12月宣布懷孕喜訊。（IG@reginahyt）

減產專心養胎！（IG@reginahyt）

一家三口好幸福！（IG@reginahyt）

幸福美滿！（IG@reginahyt）

勞斯萊斯名車！（IG@reginahyt）

搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒。（IG@reginahyt）

大廳空間極大！（IG截圖）