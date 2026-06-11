劉丹冇份｜新劇接替《開心速遞》新卡士　確定車婉婉吳若希擔正

《愛‧回家之開心速遞》即將大結局，之前一直流傳全班人馬會否繼續開新處境劇，今日終於有消息。根據TVB.com報道，新一輯《愛‧回家》為《愛‧回家之三代同糖》，由羅永賢Marco監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，三位主角均為唱得兼Talk得的女藝人，分別為車婉婉、吳若希及近期憑主持遊戲綜藝節目《唱錢》人氣急升的甜美女新人李茵彤Desta。

《愛・回家之開心速遞》即將大結局。（官方圖片）

《愛‧回家》新卡士。（TVB.com）

劉丹冇份

根據消息，「處境劇之王」劉丹冇份演新劇，自1981年出道以來，一共參演了9套無綫電視（TVB）的處境劇，橫跨45年，參演過的處境劇累積集數高達4,000多集。

對於《愛‧回家之三代同糖》，網民反應兩極，有人指：「比啲機會新人、如果可以加TVb原宇宙這個概念就好」，不過亦有人話：「平時睇唱歌綜藝又係呢班人，現在連電視劇又係睇呢班人。」

網民反應兩極。（IG截圖）

網民反應兩極。（IG截圖）

以下為TVB.com介紹《愛‧回家之三代同糖》：

《三代同糖》是一部關於「女性覺醒」、「世代火花」及「AI衝擊」的都市輕喜劇。劇情講述投入大半生相夫教子的唐曹嘉冰（車婉婉飾）突然「覺醒」，並由加拿大飛返香港「進駐」單親媽咪女兒唐萬里／Lesley（吳若希飾）住所，決心找回失落的時光及初戀的感覺…原來當年阿冰曾因Lesley堅持要生下女兒唐芯（李茵彤飾）徹底鬧僵，如今阿冰突然無預警殺入及擾亂Lesley生活，並與投契的外孫女唐芯聯手「夾攻」阿冰，令原本平靜的「唐家」掀起連番風雲…同一時間，單親媽咪Lesley又在工作上迎來極大危機，事業家庭同時告急的她到底會如何自處？

為了增加貼地感，《三代同糖》除以與觀眾／網民息息相關的「親情」及「世代溝通」（GENZ外孫女）作為故事主軸，還加入了「AI衝擊」、「重啟人生」及「時事」等賣點，傳遞歡樂、做人哲學的同時，並會線上線下緊貼社會流行話題和網絡熱話，與觀眾／網民同頻感應時代脈搏，尋找情緒出口的共鳴感。《三代同糖》的主要角色選角亦相當用心，根據劇情，婉婉與Desta在劇中將有合唱場面，兩代唱得之人同場較勁，為這部即將登場的全新處境劇點燃了一大期待值。

「所謂家人，是吵不散的依靠；所謂懂得，是知道何時放過自己也放過別人；所謂人生，是無論幾歲，都有活成自己喜歡的模樣的勇氣。」《三代同糖》是寫給所有人的情書，有笑有淚、有刺有暖，道盡平凡日子裏最真實的動人滋味。