94歲胡楓演唱會慶功宴甜蜜摸羅蘭下巴　不介意兩人傳譜「黃昏戀」

94歲的胡楓（修哥）在過去的周日在紅磡體育館舉辦《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，演唱會現場星光熠熠，除了吸引了眾多圈中好友前來支持外，更有重量級嘉賓，包括張學友、楊千嬅、Big Four、草蜢、羅嘉良、陳奕迅、張家輝、莫文蔚等圈中天王天后級人馬助陣，超強卡士被網民形容為「史無前例的夢幻拼盤演唱會」。

契仔張學友及張家輝亦有到場。(陳順禎 攝)

最令人驚喜的環節一定是歌王陳奕迅（Eason）突然現身。(陳順禎 攝)

修哥獲頒「健力士世界紀錄保持者 舉辦演唱會最年長的華語藝人」的獎狀。(陳順禎 攝)

胡楓演唱會慶功宴甜蜜摸羅蘭下巴

演唱會尾聲時，修哥獲頒「健力士世界紀錄保持者 舉辦演唱會最年長的華語藝人」的獎狀，獲得如此創舉當然演唱會過後舉行慶功宴。日前有網民分享了修哥在慶功宴的照片，更曝光了修哥與羅蘭的甜蜜互動。在網民分享的照片中，修哥站在羅蘭的後面，從後摸羅蘭的下巴拍照，羅蘭亦捉住修哥的手露出甜絲絲的表情。有不少網民看到照片後，都好奇留言問：「修哥係咪和羅蘭姐拍緊拖」、「緋聞是真的？」、「到底是真的還是假的」。

日前有網民分享了修哥在慶功宴的照片，更曝光了修哥與羅蘭的甜蜜互動。（小紅書）

修哥站在羅蘭的後面，從後摸羅蘭的下巴拍照，羅蘭亦捉住修哥的手露出甜絲絲的表情。（小紅書）

修哥與一眾好友合照。（小紅書）

修哥曾親解與羅蘭黃昏戀

修哥太太呂詠荷在2016年離世，及後由於修哥跟羅蘭姐常常在節目中演一對，私下又老友，常常有「黃昏戀」消息傳出，「胡楓娶羅蘭」更一度成為內地網上平台熱搜。修哥對此表示：「真係都唔知點嚟，傳咗幾年，傳到依家都傳緊。不過唔緊要，93歲都仲有新聞好難得㗎喇！聽講呢個消息係大陸傳出嚟，即管傳落去啦，多啲新聞仲好。」