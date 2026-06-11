蘇皓兒狂食仍擁馬甲線！自揭曾陷減肥平台期　激推細胞級燒脂好物

身兼女演員、歌手及模特兒多職的蘇皓兒（Chloe So），憑藉甜美精緻的五官及一雙逆天長腿，一直深受大眾喜愛。平時在IG經常大派福利的她，無論穿甚麼服飾都能完美駕馭，那一排清晰可見的「馬甲線」更是羨煞旁人！不過，Chloe 坦言，要維持完美身段絕對是一場長期抗戰。她自爆曾經為了上鏡更纖瘦，盲目跟風嘗試網上各種極端減肥法，例如斷食減肥，甚至嘗試過極端難頂的「飲油減脂」法。結果不但過程極度痛苦，體重更很快陷入「減肥平台期」，一旦回復正常飲食更會迅速反彈！經歷過無數次失敗後，Chloe終於明白盲目跟風根本行不通，要突破平台期、養成易瘦體質，必須從「細胞代謝」入手！



Chloe坦言自己非常喜愛美食，不想盲目戒口，因此尋找能真正提升基礎代謝的科學方法，才是維持好身材的長遠之計。

95%減肥人士終極反彈？拆解「減肥平台期」真相

減肥可說是大部分香港人的終身事業。根據市場調查顯示，高達71%受訪者覺得自己肥胖，94%希望擁有更美好身段。當中有超過一半人曾嘗試減肥2至5次，30%人的減肥年資更超過10年。然而，令人惋惜的是，近4成人表示從未成功減肥，更有95%的人在一年內復胖！

為何減肥總是失敗告終？營養學專家指出，關鍵在於「代謝差」與「基礎代謝率（BMR）下降」。當你節食減肥時，體重減輕會令身體以為進入「饑荒狀態」，從而降低BMR來節省能量。當熱量消耗減少，減肥進度就會停滯不前，這就是令人崩潰的「減肥平台期」！若此時放棄並恢復飲食，必定會迎來報復性反彈。

擁有逆天長腿與馬甲線的Chloe，笑言不用再過捱餓節食的痛苦日子，只要找對細胞級代謝法寶，大餐後穿泳衣依然零浮腫！

Chloe私藏燒脂好物 Return ReSlim啟動「瘦身」引擎

為了打破「代謝慢」的宿命，Chloe放棄了極端餐單，轉而尋求科學實證的輔助。她極力推薦100%日本製造的Return ReSlim細胞級代謝激活配方！有別於市面上只有普通減重成分的一般減肥產品，Return ReSlim採用頂尖醫學技術，專門激活人體內的AMPK「瘦身酵素」。AMPK是細胞能量代謝的「總開關掣」，當AMPK被激活時，細胞會增強粒線體（雙能源發電廠）的活性，命令身體啟動減脂模式，主動燃燒囤積的脂肪，並轉化為能量，同時抑制新脂肪合成，阻隔澱粉、油脂，有效降醣降脂、減少BMI 和體重，同時維持肌肉質量！

熱愛大自然的Chloe經常行山遠足出一身汗。她大讚做好細胞級代謝，連帶打工仔最怕的下肢浮腫、長期筋肌疲累都一併解決，整個人輕鬆晒！

拆解8大天然成分 無間斷燃燒體內脂肪

Return ReSlim蘊含8大天然成分，多國臨床實證及日本GMP規格製造，絕對無不良副作用：

• 激發代謝（絞股藍提取物）：榮獲日本專利（7010506），有效啟動細胞能量代謝的「總開關掣」，激活AMPK瘦身酵素，主動燃燒囤積的脂肪，並轉化為能量，同時抑制新脂肪合成，阻隔澱粉、油脂，有效降醣降脂、減少BMI 和體重，同時維持肌肉質量

• 強效燃脂（非洲芒果籽+茶花+黑薑）：三重脂肪燃燒促進劑，減少體內脂肪積聚，令燃脂力倍增。 臨床實證持續服用非洲芒果籽12星期，最高可減體重28磅、瘦腰圍6.3吋、減總脂肪高達29.4cm²！

• 阻隔吸收（白腎豆 PHASE 2® +五層龍）：從「吸收」與「食慾」2大關鍵著手，阻斷碳水化合物轉化為脂肪，有效從源頭抑制澱粉及碳水化合物的消化和吸收，大幅減少卡路里攝入，同時抑制食慾。

• 排毒袪水（專利益生菌 BB536 +粟米鬚）：專利益生菌 BB536能平衡腸道微生態，促進腸道蠕動，清宿便排腸毒，有助減少內臟脂肪堆積；粟米鬚則有效促進身體多餘水分的代謝，促進血液循環，去水排腫，減走虛肥，讓身體線條更為緊緻。

私底下是「籃球女神」的Chloe經常落場打波，她指出適量運動能活化細胞能量調控因子，令體內的脂肪燃燒力倍增！

星級用家實證！狂食大餐都不怕胖 輕鬆突破平台期

Chloe大讚這款Return Reslim 讓她找回了享受美食的樂趣：「以前為咗 Keep Fit真係好大壓力，食多一啖飯都充滿罪惡感。但自從食咗Return ReSlim，最明顯係覺得個人新陳代謝快咗好多！日日都有得去廁所，仲好順暢，宿便肚都冇哂！有時工作需要食大餐或者忍唔住食甜品，都唔洗再內疚，第二日唔會點浮腫之餘，體重亦無反彈。平時冇再特別戒口，都可以完美突破咗之前卡住好耐嘅減肥平台期，終於跌磅！最開心係佢可以同步維持肌肉質量，令我啲腹肌線條Keep住咁Firm咁Strong！」

真人實證｜3個月用後感

真實用家見證使用 Return ReSlim 後，3個月腰圍減5吋，體重減20磅，有效精準燃燒深層脂肪、排出多餘水份。

無論你是長期久坐代謝差的上班族、受肚腩困擾的產後媽媽，還是反覆減肥失敗的易反彈體質，Return Reslim 絕對是你逆轉體態的救星。一般瘦身只需每日1次（每次2粒）；若想加速瘦身，建議可每日2次（每次2粒），餐前餐後皆可服用。

限時激減！跟着蘇皓兒入手 啟動燃脂開關

想像Chloe「食極唔肥」兼保住馬甲線，踢走頑固脂肪？現在就是囤貨的最佳時機！由6月12日至6月25日，於萬寧及3ChemBio門市／網店購買Return ReSlim細胞級代謝激活配方（60粒裝），限時優惠單盒激減$100，現更享額外9折，折實平均每盒只需$359.1！

拒絕無效節食與痛苦反彈，即刻把握機會啟動身體的燃脂引擎，輕鬆迎接完美身段！

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