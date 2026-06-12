李家鼎稱80歲仍桃花不斷　馬貫東母親被爆靠按摩扶持20年終成陌路

現年80歲的李家鼎（鼎爺）早前經歷前妻施明離世、與長子李泳漢斷絕關係等一連串家庭巨變。經過一段時間的休養後，鼎爺的心情已漸趨平復，精神亦逐步回復。日前，他重返電視城接受《TVB娛樂新聞台》專訪，當中他承認與相戀多年的紅顏知己Viva（馬貫東母親）已經分手，目前身邊未有知己相伴，但鼎爺依然風采不減，更在訪問中自爆現時依舊「桃花不斷」。



自爆依然桃花不斷。（截圖）

自爆依然桃花不斷 八十歲仍怕醜刻意保持距離

訪問中，鼎爺笑言經常有異性主動對他大獻殷勤，並大方表示自己並不抗拒：「唔抗拒嘅，八十歲人仲抗拒咩？（但會唔會覺得呢啲嘢好煩？）煩唔煩呢啲嘢自己可以控制，人哋嚟你落閘咪得。你有感覺到，好殷勤照顧你，扶出扶入嗰類。」當主持追問這些主動接近的異性「靚唔靚㗎？」時，一向形象威猛的鼎爺竟罕有展現害羞一面，笑稱自己會刻意與對方保持距離：「靚！我驚㗎！朋友嚟㗎，我會講得我自己照顧自己，我怕醜。」

八十歲仍怕醜刻意保持距離。（截圖）

被爆料爆紅前靠前女友按摩手藝扶持多年

據《香港01》讀者爆料，鼎爺的前女友Viva其實叫「開心姐」，視力僅剩4成！兩人約於2006年結識交往，同居於相思灣多年，「開心姐」當年在旺角經營按摩店，鼎爺2016年憑《阿爺廚房》爆紅前，靠按摩手藝一直默默扶持鼎爺20年並協助鼎爺處理生活起居，惟二人最終未能走到最後，目前已無聯絡。

讀者爆料開心姐視力剩4成。（截圖）

視前妻施明為一生最愛

雖然「開心姐」為鼎爺付出多年，但鼎爺坦言最愛的女人仍是前妻施明點，稱離婚是他人生中最大的失敗。他透露當年婚姻破裂疑因遭有心人暗中破壞，為了挽救婚姻，他曾嘗試向施明求和至少8次，至今仍能將每次求合的時間與地點倒背如流，更曾深情表白：「第一次，愛嘅女人係嗰個，結婚係嗰個，離婚都係嗰個。」

視施明為一生最愛。（截圖）

視施明為一生最愛。（截圖）