陳敏兒離世丨回顧5大經典作品　與劉德華《獵鷹》組最強螢幕情侶

前TVB當家花旦、已故資深演員廖啟智的太太陳敏兒，已於今日（6月12日）上午在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，終年65歲，她的兩位兒子廖文哲與廖文信已透過社交平台發布訃文。



（facebook@陳敏兒）

陳敏兒兩兒子公告母親死訊。（facebook@陳敏兒）

雖然陳敏兒離開了我們，但她將最燦爛的青春歲月留在了螢光幕上。在80年代的香港電視圈，她以清麗脱俗的氣質和百變的演技，刻劃了許多無可取代的角色，甚至與劉德華組成了經典的熒幕情侶。讓我們沿著時光軌跡，再次回顧這五部見證了她演藝巔峰的經典作品，以此紀念這位永遠的當家花旦。

陳敏兒睇劉德華演唱會，讓人想起多1982年二人拍《獵鷹》的往事。（fb@陳敏兒）

陳敏兒曾說：「他發現了我在臺下，就一直看着我唱了接近1分鐘，最后還加上一句“I love you”，我的眼睛和內心都不禁變得熱熱的……」（fb@陳敏兒）

1. 《獵鷹》 (1982) —— 爆紅的成名代表作

這部劇是陳敏兒演藝生涯的最重要轉折點。她以新人之姿擔任女主角，飾演冷靜理智的重案組女警官王家琦，與初次擔綱男主角的劉德華組成了當年最受歡迎的螢幕情侶。劇集的空前成功，直接將她推上了TVB當家花旦的寶座。

當年的陳敏兒以新人之姿擔任女主角與劉德華拍檔。（《獵鷹》 劇照）

初次當男主角的劉德華與陳敏兒組成當年最受歡迎的螢幕情侶。（《獵鷹》劇照）

陳敏兒認為二人的眉宇間，流露著兄弟情。（《獵鷹》劇照）

2. 《薛丁山徵西》 (1986) —— 最經典的古裝角色

如果要選陳敏兒最深入人心的古裝扮相，非這部的樊梨花莫屬。她將這位敢愛敢恨、武藝高強的傳奇女將演繹得英姿颯爽，與黃日華（飾薛丁山）的對手戲火花四濺。這部劇在當時收視極佳，也成為日後眾多「薛丁山與樊梨花」影視版本中的經典標竿。

陳敏兒樊梨花的古裝扮相深入人心。（《薛丁山徵西》劇照）

3. 《男兒本色》 (1987) —— 80年代時裝劇巔峰

這部劇是80年代香港時裝恩怨劇的代表作之一，陣容包括林俊賢與剛出道的黎明。陳敏兒在劇中飾演女主角殷紹文，完美展現了當時香港女性外柔內剛、在逆境中成長的堅韌氣質，是她時裝劇中最具深度的角色之一。

陳敏兒飾演女主角殷紹文。（《男兒本色》 (1987) 劇照）

4. 《書劍恩仇錄》 (1987) —— 金庸武俠經典演繹

在武俠劇盛行的年代，陳敏兒在這部金庸大作中飾演了紅花會十一當家「鴛鴦刀」駱冰。她將駱冰豪邁爽朗、俠骨柔情的江湖兒女氣質拿捏得恰到好處，與黎漢持（飾文泰來）組成的夫妻檔令人印象深刻。

1987年《書劍恩仇錄》劇照，其中陳敏兒飾演駱冰

5. 《太平天國》 (1988) —— 星光熠熠的歷史巨製

這部劇是TVB當年的大製作，匯聚了呂良偉、黃日華、劉青雲、郭富城等龐大陣容。陳敏兒在男人戲中毫不遜色，成功塑造了太平天國女將洪宣嬌。她的氣場與演技在宏大的歷史背景下得到了充分展現，也是她淡出幕前夕的重量級代表作。