鍾景輝一代戲劇宗師7.4安息禮拜　帛金撥捐「鍾景輝紀念獎學金」

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，於本月3日安詳離世，享年89歲。鍾府家人今日（13日）發出安息禮拜公告，讚揚鍾景輝一生秉持謙厚仁愛之心，奉獻於香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域。

鍾景輝於本月3日安詳離世，享年89歲。（IG@hoi1218）

7月4日九龍城浸信會安息禮拜 帛金撥捐「鍾景輝紀念獎學金」

公告指出，安息禮拜將於2026年7月4日（星期六）上午10時半，在九龍城浸信會舉行，上午9時45分開始接待。家屬表示，儀式屬私人活動，謹邀親友及獲邀人士出席，懇請各界體諒及尊重家屬安排。安息禮拜後，靈柩將移奉至火葬場舉行火葬禮。

家屬表示，懇辭花圈及花籃，如蒙賜賻，將全數撥捐「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」，以支持培育未來演藝人才，延續鍾景輝對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

鍾景輝喪禮懇辭花圈，帛金將撥捐「鍾景輝紀念獎學金」。（電視截圖）

鍾景輝的家屬公布喪禮及追思安排，詳情如下：

我們敬愛的家人鍾景輝博士(King Sir) 蒙主恩召，安息主懷，享壽八十九歲。已於主曆二零二六年六月三日安詳離世。

鍾博士一生蒙主恩典，秉持謙厚仁愛之心，奉獻於香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域。他以卓越藝術造詣、嚴謹專業精神及無私教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾敬重。

鍾博士不但見證香港演藝界薪火相傳、人才輩出的發展歷程，更以其學養、風範與熱誠，為本地文化藝術奠下深厚根基。他一生致力藝術發展與教育傳承，對香港本土文化藝術發展影響深遠；其精神與典範將長存於香港演藝界及眾人心中。

雖然我們心中萬般不捨，但深信鍾博士已在主懷中安息，得享天家平安；我們亦懷著主內盼望，相信在基督裡終有再聚之日。

安息禮拜安排

日期：二零二六年七月四日(星期六)

地點：九龍城浸信會

地址：九龍亞皆老街206號

接待時間：上午九時四十五分

安息禮拜：上午十時三十分至中午十二時三十分

是次安息禮拜及火葬禮屬家屬私人活動，謹邀親友及獲邀人士出席,懇請各界體諒 及尊重家屬安排。禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至火葬場舉行火葬禮，確實地點將於六月十九日後確 認。屆時備有專車接載親友前往火葬場。火葬禮畢後，專車將接載親友前往旺角新世紀廣場解散。

懇辭花圈、花籃。 如蒙賜賻，將全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

哀此

鍾府家人

鍾景輝博士治喪委員會 敬告

鍾府家人今日（13日）發出安息禮拜公告。

德高望重桃李滿門 獨具慧眼提攜周潤發

鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，培育無數後進。黃秋生、蘇玉華、潘燦良、王祖藍等都是他的學生。他更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄，全靠鍾景輝獨具慧眼，認為他外形好、有潛質，才給予機會。多年來，King Sir對後輩照顧有加，深受業界、學生與觀眾敬重。