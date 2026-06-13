十天內三藝人辭世　黃日華揭陳敏兒昏迷半個月：佢係好硬淨嘅女人

這個六月，演藝圈頻傳來噩耗，先後有三位資深藝人離世。先是6月3日，人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝驚傳離世，享年89歲；僅僅六天後，6月9日，1998年香港小姐季軍、抗癌戰士吳文忻亦於醫院在睡夢中離世，終年51歲。昨日（12日）再傳來陳敏兒死訊，短短十天內已有三位藝人與世長辭，令圈內圈外一片悲痛唏噓。

6月3日，人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝驚傳離世，享年89歲。（IG:hoi1218）

6月9日，1998年香港小姐季軍、抗癌戰士吳文忻亦於醫院在睡夢中離世，終年51歲。（IG：@nat_ng_nat）

昨日（12日）再傳來陳敏兒死訊，短短十天內已有三位藝人與世長辭。（facebook@陳敏兒）

黃日華半月前知故友昏迷

昨日（12日）適逢米雪舉行入行55週年演唱會《友你有米55派對騷》，黃日華與石修擔任嘉賓。提到好友離世，黃日華神情哀傷，透露半個月前已收到她入院消息。黃日華表示：「我大概半個月之前已經知道敏兒入院，嗰陣時已經昏迷緊。我哋當然好唔開心，希望佢大步檻過。噚日知道謝寧探過敏兒，都話情況唔係咁樂觀，估唔到呢件事發生。半年前同EYT幾位朋友約埋一齊同鵬哥慶祝生日，見佢好精神，講好多嘢、食好多嘢，估唔到呢一次就係最後見到佢，真係世事難料。」

黃日華早知道陳敏兒半個月前入院時已昏迷。

經典螢幕情侶「薛丁山」與「樊梨花」

黃日華與陳敏兒在80年代的當家小生與花旦，合作多部劇集，如《過客》及1986年的經典古裝劇《薛丁山征西》，劇中黃日華飾演男主角「薛丁山」，陳敏兒則飾演「樊梨花」，兩人因「三休三請樊梨花」的歡喜冤家演出，成為當年的經典螢幕情侶。 對於舊拍檔離世，黃日華回想不少昔日合作時光，深感婉惜，他說：「我識佢咁耐，佢係一個好硬淨嘅女人，喺生活同愛情方面，好多大小事都係可以自己控制，佢係一個樂觀嘅人。佢上年做過大手術都冇同我哋講，表現好堅強，呢個係我比較敬佩佢。」

陳敏兒去年曾入院做手術，早前病情惡化入院。（YouTube影片截圖）

石修聞陳敏兒離世感愕然

而石修昔日曾跟陳敏兒合作《風雨晴》及《書劍恩仇錄》。對於陳敏兒離世，石修坦言非常愕然，表示自己不知道對方身體有毛病。石修稱：「好愕然，冇諗過有個咁突然嘅消息。幾個月之前有見過佢，同佢傾過偈，了解吓大家嘅生活最近點，聽到佢離世係好突然嘅。佢係一個好專業演員，對自己好有要求，勤力嘅演員好可惜聽到佢離世。」