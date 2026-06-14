張致恒曝光最新還款情況　5歲二子仍未識講嘢：我死咗邊個照顧佢

現年41歲的前男團Boy'z成員張致恒（Steven），近年因債務及感情問題形象插水後，一度被網民封為「負評王」。不過自去年起他放下藝人身段，轉行做搬運工人，多次被網民野生捕獲「大汗疊細汗」送貨，自力更生的形象令風評開始有起色。與老婆雯雯育有四子的他，日前接受YouTube頻道《鼎豐盛GPM》訪問，罕有大談目前的還款情況，以及湊仔的無盡心酸與擔憂，特別是二子患有過度活躍及自閉症，需要照顧一生。

張致恒直言暫時未有能力還清所有債務。（IG@stevencheung）

近月積極運動健身。（小紅書影片截圖）

近月積極運動健身。（小紅書影片截圖）

仍孭巨債每月盡力還錢 懇請朋友高抬貴手

張致恒與老婆雯雯長期陷入財困，他曾透露一家六口還有寵物每月開支高達3萬餘元。在訪問中，被問到還清債務未？他坦言：「講真，真係未還晒，因為始終要照顧屋企湊住啲小朋友，係一件幾難嘅事。」

他指現時經濟狀況正慢慢好轉，但「燈油火蠟」及小朋友的開支實在非常龐大，故每個月盡力把所剩餘的錢還給朋友，「雖然唔係好多，但希望大家高抬貴手，我真係盡力去搵錢同埋去還錢畀大家，希望來年會搵多啲，然後希望快啲還晒佢。」

張致恒話會努力還錢，望債主們高抬貴手。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒話會努力還錢，望債主們高抬貴手。（YouTube@鼎豐盛GPM）

二子病情最心酸：5歲唔識講嘢

訪問中，最令張致恒感到心酸的，莫過於照顧二子的經歷。他直言二子湊得最辛苦，因其患有過度活躍加自閉症。他憶述二子出世時腸胃已不好，每晚要孭住他才肯瞓，「我係企喺度瞓，有時就坐喺梳化佢就孭住喺心口咁樣瞓，因為佢個肚成日都唔舒服去唔到便便，所以有時要幫佢按摩要屙到為止，佢一瞓低呢就喊，就會瞓唔到覺。」

二子現時已將近5歲，但依然不會說話、不會表達自己，情緒亦難以控制。張致恒表示：「5歲未識講嘢......而家仲更加辛苦，因為佢嘅情緒好難控制到。尤其佢一唔咬住個奶嘴呢就會發爛渣，就會周圍掉嘢可能會打人。」

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

兒子已漸漸長大，Steven透露二子患有過度活躍及自閉症。（IG@stevencheung）

Steven都有病倒時候。（IG@stevencheung）

憂心忡忡：我死咗邊個照顧佢

帶二子出街更要面對別人的奇異眼光。張致恒分享道：「好似今朝早我帶佢返學佢咬住個奶嘴，有個婆婆，同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食，咁我個心係嬲嘅，人哋唔明白你小朋友係點樣。」

他坦言別人眼光最難接受，但生得出來便要負責任。因二子長大後越來越大力，雯雯及工人在體力上也難以應付，令他非常擔心：「我點樣先可以負返做父親呢個責任去照顧佢呢，因為照顧佢唔係話OK啦，等佢大個咗我可以唔照顧，而係到我死之前我都一定要將我嘅責任擺晒喺佢身上。」他直言每次想起這件事都會不開心：「因為我好驚自己死咗之後，佢係照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢咁點樣呢，呢件事喺我心裏面一直都好擔心。」

張致恒透露二子將近5歲大，仍要食奶嘴。（YouTube@鼎豐盛GPM）

二子腸胃亦唔好，曾試過全晚抱住坐喺度瞓覺。（YouTube@鼎豐盛GPM）

七仙羽曾借六位數應急

雖然家庭及負擔極重，但張致恒近年積極謀生。除了做搬運工外，其經理人早前更預告他即將復出，有意舉辦個人演唱會。堪輿學家七仙羽則曾爆料指曾告張致恒一家借出「六位數」應急，張致恒隨後亦發聲道歉，強調有還錢之心，坦言「呢一年裏面，我都好努力去做嘢。」到底這場演唱會能否幫其扭轉頹勢，脫離「離婚界KOL」的標籤，網民評價依然兩極。

張致恒現身街頭駁線。（小紅書截圖）

張致恒最近又轉做搬運工人。（抖音）

張致恒宣布復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

張致恒落力挽回形象。（網上截圖）