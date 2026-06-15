香港神級導演爆當年被打黑幕　疑拍戲得罪人：六條友伏我三日

王晶近年專注在內地發展，更不時在社交平台拍片大爆當年娛樂圈往事，內容非常勁爆，吸引了一班忠實粉絲支持。最近王晶接受一個網台訪問，大爆當年被打的黑歷史，當年這個消息一出，隨即轟動整個娛樂圈，不少人看到新聞後都表示非常震驚，王晶更爆出當中的黑幕。



主持人問到，明明王晶在香港各界都認識那麼多人，為什麼還會有這樣的事情發生？王晶指：「也沒什麼，這是精心炮製的。因為那個人，跟我說過他以前怎麼去打人。你想打人家一巴掌，你就要去十個人，因為這樣對方才不會反抗，也就很容易可以打到對方一巴掌。相反，如果你只帶三、四個人去，對方一旦反抗，打起來搞不好你只能用刀捅死對方，事情反而會鬧大。」

王晶再次提到當年被打。（節目截圖）

六條友伏擊三日

王晶估計，當時就是那個人安排的。對方足足出動了六個人，在王晶的公司門口等了他三天，不過這幾天王晶恰巧都沒有回公司。直到事發當天，王晶終於出現：「我突然就發現有，後面有幾個人同時抓住我，很小心的。因為背後有人特別交代過他們，那你不要把他弄得太受傷。我只是臉上中了一拳，什麼都沒有。脖子以下完全沒受傷，沒有被打。然後我五分鐘就想通了。就是要讓人家知道我被人打了，那麼簡單，也不想我受傷。很好啊，那我就不欠任何人了。」

王晶被六條友伏擊三日。（節目截圖）

《賭神2》邱淑貞太搶鏡引其他人不滿

王晶曾在其他節目中講到，在《賭神2》因為邱淑貞份外搶戲而令他慘遭伏擊，《賭神2》裡邱淑貞因為口咬啤牌的鏡頭，令她在中港台均大受歡迎，成為其演藝生涯的性感經典形象之一，但就引起另一位演員不滿：「邱淑貞太出彩了！其他演員都在爭取多點戲份，張敏第一個要爭，她演周潤發（賭神）的老婆，她覺得不夠、後來就調整，最後再多加一個女孩吳倩蓮，將戲份拉平均。可是邱淑貞又覺得我沒有像以前一樣，把所有資源放在她身上，實在我真的有點啞子吃黃蓮！」其實當年靠吳倩蓮的加入、與張敏夾擊下，才拉勻邱淑貞的戲份。

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角中非常突出。（《賭神2》電影截圖）

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角中非常突出。（《賭神2》電影截圖）

疑暗示有人為張敏出頭

由於邱淑貞於《賭神2》中飾演的女主角海棠實在太性感搶鏡，尤其穿紅裙咬啤牌一幕，成為賭片經典，光芒更勝另外兩位女主角張敏及吳倩蓮，王晶則表示當年亦領受教訓：「我知道有人不開心，到有一日突然回到公司時，有五六個人出來捉住我，被人家打了一下，但是下一秒所有人都跑光了！」王晶事後明白有人需要在自己身上得到「交代」，表示：「就是有人要做一個交代，可是他又不想我受到甚麼大傷害，所以是一次精心設計的事！」疑似暗示有人為張敏出頭，教訓他一次。