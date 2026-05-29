袁詠儀認脾氣差　曾被指得罪王晶與成龍　一度遭香港影壇集體封殺

香港影后袁詠儀近來進軍陸綜實境秀《五十公里桃花塢6》，在節目中直率、大方的個性再次圈粉無數，毫無女神包袱的她，重提當年剛入行時，因心直口快，公開吐槽劇本而惹毛電視台高層，甚至接連得罪了王晶與影壇大哥成龍，一度遭到香港影壇全面封殺，她開玩笑自嘲，自己年輕時「根本像個神經病」。



袁詠儀當年以香港小姐冠軍之姿入行，一開始從主持音樂節目開始，實際上對主持毫無興趣，錄影時經常放空、接不上話。

袁詠儀上陸綜《五十公里桃花塢6》認自己當年脾氣差，公開吐槽劇本而惹毛電視台高層，甚至接連得罪了王晶與影壇大哥成龍。（微博圖片）

袁詠儀談當年曾得罪王晶與成龍的來龍去脈：

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直到後來接演處女作電視劇《我愛玫瑰園》，原本以為迎來轉機，沒想到耿直的個性卻讓她踢到鐵板。

（《我愛玫瑰園》劇照）

袁詠儀透露，當時劇中她與男主角張兆輝本是死對頭，劇情卻在毫無鋪陳的情況下，突然被強行安排發展感情線，這讓極度重視邏輯的她難以接受，竟跑去質問高層「怎麼可以這樣寫？」還直接在媒體前吐槽劇本前後矛盾。

這有點白目的舉動，徹底惹怒電視台高層，隨即遭到冷凍，後續能接到的戲劇資源瞬間被腰斬，如今袁詠儀回想起當年的少不更事，雖自嘲是神經病，也帶著一絲對年少輕狂的感慨，確實當年若沒當年這段插曲，紅的時間應該更早，但顯然老天非常賞飯吃，被迫轉向電影圈發展的袁詠儀，反而意外開啟了屬於她的黃金時代。

當時爾冬陞執導的《新不了情》被張曼玉推辭，因緣際會下改由袁詠儀頂替接演，在秦沛、劉青雲等一眾實力派演員的烘托下，她憑藉清新脫俗、靈氣逼人的演技，一舉奪下香港電影金像獎最佳女主角。隔年，她再以電影《金枝玉葉》展現精湛演技蟬聯影后寶座，在華語影壇紅透半邊天。

袁詠儀憑《新不了情》奪得金像獎影后。（影片截圖）

但她心直口快個性沒改，名導王晶曾找她拍片，雙方講好拍到特定時數就放人去趕場，結果王晶超時留人，脾氣火爆的她竟直接搬折疊椅在片場倒頭大睡，半夜被王晶挖起來時，起床氣整個起來，不分青紅皂白一頓暴罵，王晶事後無奈交代宣傳：

以後袁詠儀要睡覺，就讓她睡。

但影壇大哥成龍就沒這麼好說話了，2人合作電影《霹靂火》後，成龍要求她回劇組補配音，卻等不到人，此舉徹底激怒成龍，氣得直接向香港導演協會舉報，導致袁詠儀一度在香港影壇遭到集體封殺，陷入沒片可拍的絕境。

幸運的是，她後來又被台灣金牌製作人楊佩佩看中，力邀她主演電視劇《花木蘭》，該劇開出驚人收視紅盤，讓她又瞬間紅遍兩岸三地，再次為她展開全新演藝生路。

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