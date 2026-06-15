任達華愛女任晴佳近照曬頂級顏值　超長美腿盡顯九頭身超模身材

影帝任達華與名模琦琦結婚多年，恩愛如初，兩人愛女任晴佳（Ella）遺傳了父母的優良基因，身材高䠷又美貌出眾，獲封「最索星二代」！轉眼間任晴佳已21歲，近日趁著考完試與爸爸媽媽一起到意大利旅行，除了大曬溫情家庭樂外，任晴佳的顏值再次成為焦點！不僅盡得父母神基因，五官精緻、顏值逆天，一雙超長美腿更是驚艷全網，展現超模風範。

任晴佳天生Model身材。（IG@ellayamm）

一家三口關係密切，感情要好。（IG@ellayamm）

一家三口手牽手溫馨漫步

任晴佳在社交平台以「和最愛的家人」為題，寫道：「考試結束，度假開始，和家人的度假時光最開心啦」。照片可見，當時正值夕陽西下，一家三口身身處草地上，任達華一身休閒牛仔打扮、戴上 Cap 帽，顯得極具活力；琦琦則穿上黑白拼接上衣配牛仔褲，氣質優雅。不過，網民的目光瞬間被任晴佳吸走。

任晴佳近日考完試，一家三口去意大利旅行。（IG@ellayamm）

頂級顏值震撼網民

現年21的任晴佳愈大愈靚，擁一身健康膚色，五官標緻立體，微微一笑已電力十足。身材高䠷的她，身穿綁頸白色背心搭配同色系長褲，貼身剪裁將她九頭身比例及超長美腿展露無遺，完全複製媽咪的頂級模特兒身段。不論是貼着爸爸任達華撒嬌，還是從背後環抱媽媽琦琦，任晴佳的頂級顏值和名模氣場都完全蓋不住。

女兒果然是爸爸前世情人。（IG@ellayamm）

母女情深。（IG@ellayamm）

除了與父母單獨合照外，任晴佳更分享一家三口手牽手在草地上漫步，隔着屏幕都能感受到那份濃厚的家庭愛。琦琦在女兒的貼文下留言：「你就像小太陽，走到哪裡都暖洋洋的」，任晴佳也甜蜜回覆「愛你」，足見母女情深，一家人幸福滿瀉。

舉手投足散發名模氣場。（IG@ellayamm）

靚女！（IG@ellayamm）

網民紛紛留言大讚：「從小美到大，結合了爸媽所有的優點」、「目前見過的星二代裡最最最漂亮的」、「氣質好又靚女，吸取了父母的優點」、「超模媽，帥老爸，和完美繼承優秀基恩的你，太養眼了」、「極品」、「太漂亮了人，不愧是任達華的女兒」！

任晴佳開心與父母度假。（小紅書@任晴佳Ella）

母女甜蜜互動。（小紅書@任晴佳Ella）

任晴佳英國留學讀倫敦政治經濟學院

任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院，該校被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名，更與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。

靚女！（IG@ellayamm）

慶祝21歲生日！（IG@ellayamm）

任達華名下物業留給女兒任晴佳

任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事：「佢自己其實好鍾意讀書，亦好鍾意AI，呢個係佢選擇，我冇所謂，只要有適合或者自己鍾意嘅，我係保持一個開放嘅態度，佢鍾意做乜嘢就做乜嘢，最緊要開心。」有傳有「娛圈樓王」之稱的任達華，將名下30多個海外及香港物業留給愛女，但他就表示：「冇咁嘅事。（會否考慮將物業留給女兒？）呢個當然。（多唔多？）唔多物業。」問到任晴佳是否有物業「揸手」，任達華就表示不知情，並表示投資的事情都交由太太打理。

任達華曾表示名下物業留給女兒任晴佳。（IG＠ellayamm）