昔日「東張女神」離巢4年變全能學霸　 獲環球夫人獎成香港第一人

前《東張西望》外景主持黃穎君（Burmie）自2022年離巢無綫（TVB）後，近年事業發展愈見多元化。最近她再迎來人生新里程，於國際知名的「環球夫人」（Mrs. Globe）賽事中，榮獲「最具影響力青少年教育服務獎」，成為香港首位獲得此殊榮的女性。



黃穎君獲環球夫人獎成香港第一人。（IG/@burmiewongwingkwan）

黃穎君曾主持TVB節目《東張西望》。（電視截圖）

黃穎君膽識過人，勇闖大埔曱甴屋成為她的《東張》代表作。（電視截圖）

辦百場講座奪環球夫人獎

黃穎君接受《香港01》訪問，分享獲獎感受及近況，坦言對獲獎感到驚喜，並透露目前正積極研究利用教育科技，試圖扭轉本地青少年自殺率上升的社會痛點。「環球夫人」（Mrs. Globe）創辦於1996年，是由美國慈善組織WIN基金發起的全球性已婚女性賽事，以「和平、美麗、智慧、愛心」為宗旨。黃穎君今次獲獎，開創了香港女性的先河。她向《香港01》記者透露，獲獎全因過去一年的默默耕耘：「我最近獲得了環球夫人『最具影響力青少年教育服務獎』💫，因接近100場的青少年講座分享會和支持交流活動而獲得提名。真沒想過這一年做很多義務工作，出席很多青少年活動，會得到被提名的資格並獲獎。」

辦百場講座。（IG/@burmiewongwingkwan）

黃穎君續指，希望透過自身經歷勉勵新一代：「每次都只是希望透過真人面對面的分享、透過我真實的經歷及故事，鼓勵年青人不必過份憂慮。變幻才是永恆，只有積極裝備自己，勇於探索，才會找到適合自己的方向。」她亦認同「環球夫人」鼓勵已婚女性活出光芒的理念，認為今日「婦女能頂半邊天」已成現實，女性正為國家、事業、家庭貢獻巾幗力量。

趙曾學韞，BBS，JP是一位香港女性企業家及慈善家。熱衷公益活動，被稱為香港「慈善女王」。（IG/@burmiewongwingkwan）

轉戰政商學界 身兼政協、浸大高級經理

黃穎君自離開幕前工作後，職涯發展極為順遂且涉獵甚廣，離巢後毅然轉跑道，加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪高達 $67,295。她又出任武漢市港區政協委員。去年12月加入香港浸會大學（HKBU），擔任大學合作發展處高級經理。 今年3月以「國家安全教育導師」身份，遠赴瑞士日內瓦出席聯合國會議。目前正攻讀華中師範大學教育學博士課程。

黃穎君在2022年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。（IG@burmiewongwingkwan）

女強人！（IG@burmiewongwingkwan）

公務繁忙！（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君赴日內瓦開會。（ IG@burmiewongwingkwan）

攻讀教育博士 倡「科技賦能」及早干預學生自殺

談及近況，黃穎君透露正為華中師範大學的教育博士論文展開研究，課題正正聚焦於「社會情感學習」（Social Emotional Learning）。面對香港日益嚴重的青少年自殺問題，黃穎君直言每次看到新聞都感到非常痛心。她點出學生現正面對學習壓力大、適應青春期、人際關係改變及家長過度期望等重重挑戰，而現行以學校為本的三層應急機制，成效仍有待提升。

正攻讀華中師範大學教育學博士課程。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君提出具建設性的倡議，希望打破傳統局限：「我們可否不要再只是依賴教師主觀觀察、家長主動呈報。反而讓科技賦能，透過學習機械人與孩子互動作數據分析，又會否可以做到及早發現、預早干預。」她表示，目前正以研究形式，探討如何透過教育科技收集數據，了解孩子的基本心理狀況，做到及早干預，避免再有悲劇發生。雖然她坦言這是一個「好沉重的topic」，但昔日的「東張女神」已用行動證明，自己正努力用智慧與學識回饋社會。