佘詩曼街頭被集郵少女風生圖曝光　真實狀態嚇人一驚：不敢相信

現年51歲的四屆視后佘詩曼（阿佘），近年憑劇集《新聞女王》事業再創高峰，人氣紅遍中港兩地。向來寵粉又親民的她，近日再度被網民在街頭「野生捕獲」。該網民將生圖上載至社交平台，隨即引發熱烈討論。相中的阿佘狀態大勇，逆天凍齡的外貌令網民不禁高呼：「不敢相信！」

佘詩曼憑劇集《新聞女王2》四奪視后。（佘詩曼微博圖片）

佘詩曼早前罕有性感出席活動。（IG@charmaine_sheh）

真人毫無架子 桃紅少女穿搭極吸睛

近日有網民在社交平台興奮分享與阿佘的合照，並寫道：「wow好幸運哦遇到佘詩曼」。從網民分享的照片可見，阿佘當天身穿一件鮮豔的桃紅色針織外套，內搭白色上衣和牛仔褲，打扮隨性得來又不失星味，而且還帶點可愛。雖然當時身處街頭，但阿佘不但沒有「擺款」，反而大方展露招牌甜美笑容，親切地與粉絲合照，毫無明星架子。

佘詩曼多年來keep住fit爆身形。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼身穿便服一樣省鏡。（IG@charmaine_sheh）

逆天凍齡驚艷

不過最「嚇人」的都是阿佘的凍齡狀態，雖常說時間是一把無情的刀，但這在阿佘身上顯然完全不湊效。在網民的鏡頭下，僅化了淡淡妝容的佘詩曼，皮膚狀態好到爆，不僅白皙緊緻，而且膚質細膩，完全看不出出真實年齡，即使站在年輕美少女粉絲身邊，也一點都不輸蝕。照片曝光後，網民都被佘詩曼凍齡神顏所驚艷，紛紛大讚：「這真是51歲嗎」、「我真的不敢相信，怎麼狀態那麼好」、「她穿的好可爱啊！！」、「阿佘真係狀態好好 好後生」、「皮膚狀態真好」、「完全女神」。

有網民在街頭喜遇佘詩曼。（小紅書截圖）

佘詩曼與網民合照，完全零架子。（小紅書截圖）