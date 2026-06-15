彭秀慧代澄清吳文忻最終無離婚　丈夫陳劍陵現身彌撒將處理後事

前港姐吳文忻於本月9日在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。今日（15日）其社交平台管理員發布消息，指晚上將由天主教香港教區副主教陳志明神父特別為她舉行追思彌撒，除了丈夫陳劍陵及兩位女兒、童年好友彭秀慧到場外，亦有約五十位公眾及教友出席一同祈禱。陳劍陵在彌撒期間神情肅穆，誠心合十雙手為亡妻祈禱，而兩名年幼女兒表現平靜。彭秀慧憶起小學時曾與好友一同來教堂的點滴，讀經禱告期間難掩悲傷，多次激動落淚。此外，她亦代摯友澄清，吳文忻及陳劍陵最終並沒有離婚，指男方是以「丈夫」身份打點後事，強調並非前夫。

吳文忻今晚（15日）舉行追思彌撒。（fb@Nathaliie Ng）

吳文忻9日因病離世。

吳文忻2011年與陳劍陵結婚，惟去年抗癌期間她宣布離婚，由於外界有人質疑男方是否因病而拋棄她，吳文忻就曾親口為陳劍陵平反，指自己患病前婚姻已有問題：「感情有問題係非一日之寒，有問題咗好耐，我都有問題，唔止係一個人嘅責任，每個人都有自己問題，唔想講太多，係唔想畀人以為我攞嚟宣傳，我只想講，佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」她亦指與前夫和平分開，再見亦是朋友，表示：「由頭到尾我哋都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」而吳文忻離世後，家屬好友的帖文也特別提到：「兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。」

彭秀慧除了陪吳文忻走到生命盡頭，亦有現身其追思彌撒。（IG@kearenpang）

吳文忻2011年與陳劍陵結婚，惟去年抗癌期間她宣布離婚，由於外界有人質疑男方是否因病而拋棄她，吳文忻就曾親口為陳劍陵平反，指自己患病前婚姻已有問題。

彭秀慧主動澄清吳文忻的婚姻狀態，指她最終沒有離婚。（IG@kearenpang）

彭秀慧在彌撒後接受訪問時，就特意澄清吳文忻的婚姻狀態，強調：「其實唔係前夫，佢哋冇分開，我都想澄清一下佢哋冇。」她指自己與陳劍陵不太熟，但知道對方一直有照顧女兒，三父女關係很好，又補充吳文忻的夫妻關係確實曾陷入低谷，當時可能意見不合想過分開，但最後卻因為吳文忻的病而出現轉機。她哽咽透露，陳劍陵深深感受到「大家係一家人」，不論有甚麼不同意見，都必須一齊面對並好好照顧兩個女兒，因此最後根本沒有分開。彭秀慧又強調，陳劍陵非常樂觀去面對外間的報道或討論，但亦希望透過她向外界糾正說法：「佢唔係前夫，佢哋冇分開到，所以佢絕對係用丈夫身份處理後事。」

彭秀慧透露：「其實唔係前夫，佢哋冇分開，我都想澄清一下佢哋冇（離婚）。」

彭秀慧補充吳文忻的夫妻關係確實曾陷入低谷，當時可能意見不合想過分開，但最後卻因為吳文忻的病而出現轉機。她哽咽透露，陳劍陵深深感受到「大家係一家人」，不論有甚麼不同意見，都必須一齊面對並好好照顧兩個女兒，因此最後根本沒有分開。（IG@nat_ng_nat）

彭秀慧又強調，陳劍陵非常樂觀去面對外間的報道或討論，但亦希望透過她向外界糾正說法：「佢唔係前夫，佢哋冇分開到，所以佢絕對係用丈夫身份處理後事。」（IG@nat_ng_nat）

吳文忻生前曾表示，陳劍陵未必是好老公，但一定是好爸爸。（IG@nat_ng_nat）

至於吳文忻是否有遺願未了，彭秀慧表示好友最掛念的始終是兩個女兒，只要女兒快樂健康，她便能放心去天堂。她亦透露兩名女兒在最後關頭都趕及去醫院見媽媽最後一面，目前兩女的情緒由父親妥善照顧，學校老師及社工亦有特別支援，而她自己則會聯絡另一位朋友，合力協助陳劍陵一家人打點接下來的喪禮與身後事。