張韋怡擊敗姑仔獲賠312萬賠償　曬40萬鑽石名錶豪過生日

早前張韋怡入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗一案，經歷長達6年的漫長審訊後終於迎來大勝！法庭裁定姑仔須賠償逾312萬元及利息。一掃幾年來家庭恩怨陰霾的張韋怡，繼早前高調分享與火紅色林寶堅尼跑車的合照後，又在社媒曬出Patek Philippe（柏德菲臘）名錶作為自己的生日禮物。



日前法庭裁定張韋怡勝訴並獲312萬賠償。(香港01攝)

張韋怡爽曬天價PP名錶做生日禮物

打贏官司的張韋怡心情大好，一掃多年的壓抑，在重獲清白後，她接連在社媒分享自己的奢華富態生活，閃盲一眾網民。

6月10日是張韋怡生日。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡接連曬出蛋糕相。（IG@gogocheungcwy）

早前張韋怡已大方分享自己與一部價值不菲、極具霸氣的火紅色林寶堅尼跑車之合照，展示勝利者的姿態。適逢生日，她更索性入手被譽為「錶王」的Patek Philippe名錶獎勵自己，根據網上搜索這塊名錶估值約3－40萬。

早前張韋怡在社媒曬出自己與一架極為搶眼的火紅色林寶堅尼合照。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡還近距離展示了這枚剛開箱戴上手的PP名錶。腕錶採用極致奢華的玫瑰金錶殼，錶圈上鑲滿了極其耀眼的碎鑽，再配上高雅的白色錶帶與錶盤，搭配她手上的各式水晶手鏈，貴氣逼人！而名錶與背後巨大的Patek Philippe原裝木製收藏盒，以及擺在旁邊的官方證明書，足見這份「生日禮物」分量十足。

張韋怡開箱Patek Philippe名錶。（IG@gogocheungcwy）