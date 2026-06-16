戴志偉遭林漪娸指控伸脷強吻　親上節目反擊：得兩秒做到啲咩？

入行超過40年的TVB資深演員戴志偉，早前被林漪娸（Eyvonne）在李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的新城廣播節目《Ben同Benson『Chur』到行》中，點名控訴遭他「加料」強吻伸脷，奪走其螢幕初吻，事件引來網民熱議。沉寂半個月後，戴志偉日前在同一個節目中親自開腔「解畫」，逐點反駁之餘，更直言：「影響我聲譽。」



戴志偉參加李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的新城廣播節目《Ben同Benson『Chur』到行》。（官方提供圖片）

戴志偉遭林漪娸控訴奪走其螢幕初吻

有備而來的戴志偉在節目中表明來意，強調並非為了攻擊任何人，而是因事件已嚴重影響其個人生活。他表示與林漪娸是朋友，經常一起打高爾夫球，以為對方只是戲言，但隨著事件在媒體及社交網絡發酵，情況一發不可收拾。

戴志偉稱因遭林漪娸控訴「加料」伸脷，已經影響到自己的個人聲譽。（官方提供圖片）

戴志偉語帶無奈地說：「林漪娸話早年拍戲，有人強行將條脷放入佢個口到，然後話蝦𡃁妹，仲話係戴志偉，我以為佢講笑，但依家影響到我家庭，連我太太都問我，影響我聲譽，啲客戶都打電話問我……我喺TVB做咗幾十年，冇遲到早退，冇俾人bad mouth（講壞話），更加冇被人投訴過，我唔想有個污點，所以客觀地解釋，各自表達。」

戴志偉事隔半個月開腔反擊：兩秒做到啲咩？

他詳細憶述1989年拍攝《他來自江湖》第15集那場咀嘴戲，指出整場接吻戲共約10秒，但真正兩人嘴唇接觸的時間不超過2秒鐘，戴志偉反問：「嗰2秒鐘做到啲咩？點樣強行遞條脷過去？」他強調根本沒有時間做任何「多餘」動作。李有毅反問他：「你係咪有少少做多咗唔覺呀？」戴志偉即表示：「冇、冇、冇，我好注重衛生㗎！」

戴志偉開腔反擊林漪娸：「兩秒做到啲咩？」（官方提供圖片）

戴志偉又指林漪娸早於1981年已簽約TVB：「佢唔係𡃁妹嚟㗎，拍嗰套戲嘅時候，佢已經係一個資深演員。如果當時真係有嘢，佢大可以推開我，或者一巴掌車埋嚟，但結果乜都冇發生。」戴志偉形容自己當年工作量極大，根本無暇做多餘的事：「我嗰時忙到死，一年拍三四部戲，造型有成幾十個，邊有時間去恰人？」

他強調自己在行內向來守規矩：「我喺TVB咁多年，冇遲到早退，好少NG，我咁辛苦做咗幾十年，行得正企得正，唔希望因為一個誤解就壞咗件事。」雖然事件引起風波，但戴志偉表現大方，更主動提出希望與林漪娸修補關係：「我要保留追究責任，要同Eyvonne飲個茶、握個手，證明件事係冇嘅，大家仲係好朋友，仲可以一齊打波，唔好有條刺喺度。」