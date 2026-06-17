三料亞姐驚爆多次潛規則經歷　曾遭富豪利誘開房：你講幾多錢就得

現年61歲的楊玉梅獲得1990年亞姐季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主。雖然曾離開娛樂圈，轉戰飲食和美容生意，但其後再度回歸幕前，並先後簽約無綫和邵氏兄弟，拍下《特技人》、《十月初五的月光》、《黑色月光》及《香港探秘地圖》等不少劇集，令人留下印象。此外，楊玉梅亦緊貼潮流，進駐小紅書，近日，她上載最新影片，竟自揭入行多年來，曾多次遭遇娛樂圈「潛規則」，包括：做女友換女一、富豪飯局利誘及摸背脊彈Bra帶試探等的驚人經歷，情節露骨震撼，令人譁然！

楊玉梅當年參選1990年亞姐，獲得季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主。（《1990 亞洲小姐競選決賽》截圖）

早前在劇集《香港探秘地圖》也見到楊玉梅的演出。（微博@杨玉梅Strawberry）

楊玉梅Keep得好好。（微博@杨玉梅Strawberry）

拍完《賭神》被誘「用身體換女主角」

楊玉梅透露，自己於1988年入行，在拍攝完電影《賭神》那年，首次遇到了潛規則。她直言當時有人向她開出極誘人的條件：「佢話如果同佢一齊嘅話呢，佢會畀個女主角我做，同埋會畀多點資源我。」楊玉梅當時一口拒絕。

楊玉梅驚爆三度遭遇潛規則。（小紅書截圖）

楊玉梅透露當年拍完《賭神》後，被誘「用身體換女主角」。（小紅薯截圖）

楊玉梅指對方條件是做女朋友就有女主角做。（小紅薯截圖）

疫情期間中間人拉線 富豪開房：畀條鎖匙你先上房

第二次的經歷則發生在疫情期間。楊玉梅表示當時收到一個陌生女人的電話，對方指有位富豪朋友非常仰慕和喜歡她，想約她食飯，「但我話我唔識佢，我唔出去食飯個喔。」這位中間人卻「苦口婆心」地勸她，指疫情期間大家沒什麼工作和生意，吃一頓飯就能賺到買衫買手袋的錢也不錯，不過，事後要分20%至30%的佣金給她。楊玉梅直言：「咁我就知係咩嚟了！」

楊玉梅表示疫情期間收到一個陌生女子的電話，對方自稱是中間人，指有位富豪非常仰慕她，想約她食飯。（小紅書截圖）

楊玉梅指該位「中間人」還要從中抽佣。（小紅書截圖）

雖然楊玉梅拒絕「去食飯」，但該名中間人「死心不息」不斷發功，叫她考慮一下。過了一兩天再度致電，這次更直接開出露骨條件。楊玉梅憶述：「佢話你可以同佢食餐飯，食完飯之後佢會畀條鎖匙我，我先上房，然後跟住佢就會上嚟搵你，你哋懂吧……」楊玉梅再次拒絕，中間人更叫她「自己開價」，「你講幾多錢，我同佢講就得㗎啦！」楊玉梅忍無可忍，怒斥對方：「Sorry，唔該你以後唔好再搵我，因為我唔係呢啲人！」隨後立即將對方拉黑。

該中間人後來更向楊玉梅開出露骨條件。（小紅書截圖）

楊玉梅直接將該位中間人列入黑名單。（小紅書截圖）

飯局後被電影大老闆「摸背脊彈Bra帶」試探

除了這兩次明顯舉動外，楊玉梅亦自爆曾遭圈中人「鹹豬手」。她透露有一位認識很久的電影大老闆，經常約大班朋友食飯唱歌，每次都點名要楊玉梅坐他身旁。由於是公開場合，加上曾有合作，楊玉梅當時放下了戒備。

楊玉梅爆曾在卡拉OK裡面遭電影大老闆試探。（小紅書截圖）

先是摸背脊，之後再彈Bra帶。（小紅書截圖）

豈料在一次飯後卡拉OK中，現場環境較暗，大老闆竟然開始出手試探。楊玉梅心有餘悸地說：「突然之間，我背脊呢……佢（隻手）就去掃啦，我哋背脊唔係有這些帶子（Bra帶）嘅嘛，佢就『嗒、嗒、嗒』咁，我成個人好緊張！之後佢還更過分，順著後背一路碰到我，我好驚啊！」最後她立刻藉詞去廁所避開，之後更直接坐到對面。楊玉梅稱因為對方是大老闆，身旁女生「氹氹轉」，見她不為所動，知道她「唔食呢套」，從此便不再找她拍戲。

楊玉梅稱該老闆知道她「唔食呢套」，從此便不再找她拍戲。（小紅書截圖）

拒當內地製作人女友 失女一機會

而還有一次經歷同樣在疫情期間發生。有位在內地做生意的朋友約楊玉梅到酒店咖啡廳見面，「我話有要商量喺電話講啦，佢話唔得，一定要親自見面講。」對方指北京有一套很大型的電視劇，想找她演反派女一號，更保證能幫她拿到大獎。正當楊玉梅興奮遇到有發揮的角色、寧願收平少少片酬也沒關係之際，朋友卻拋出附帶條件，指製片人很喜歡她，希望楊玉梅在拍攝期間能當他的女朋友，更在劇組準備一間大房「親自教她演戲」。

楊玉梅還透露有次遇內地劇組誘當製片人女友。（小紅書截圖）

對方不斷落嘴頭。（小紅書截圖）

楊玉梅為了不想錯失角色，曾試圖妥協，甚至提出可以將自己的片酬分三分之二給對方，只要不當女朋友。但朋友卻無情拒絕，直言：「你做佢女朋友係交換呢個角色嘅條件」。最終，楊玉梅因為過不到自己那一關，只能忍痛推掉這個大好機會。

楊玉梅對角色感興趣，但製片人條件是在拍攝期間能當他的女朋友。（小紅書截圖）

仲要準備大方教她演戲。（小紅書截圖）

楊玉梅憶述對方跟她說：「你做佢女朋友係交換呢個角色嘅條件。」（小紅書截圖）

不為昔日選擇後悔

楊玉梅坦言如果當年自己不拒絕這些誘惑，今天可能已經是另一個截然不同的人，但她強調自己一點都不後悔。她一臉自豪地表示：「因為呢，我就算得到呢啲機會，我驚我晚晚瞓唔著！」不少網民看過影片後，紛紛大讚楊玉梅正氣、做得好，堅守底線拒出賣肉體。

楊玉梅直言過不了自己這關，所以拒絕誘惑。（小紅書截圖）