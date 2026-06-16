趙式芝偕同性密友高調現身飯局　無懼昔日父親5億港元招駙馬壓力

富商趙世曾與資深女星姚煒的長女、現年46歲趙式芝，近日高調現身飯局。好友鄭紹康將合照分享到社交平台，瞬間引來全城網民的熱烈討論與關注。其交往多年的同性密友JW亦罕有地大方在照片中曝光，只見眾人圍坐在一張大圓桌前談笑風生，兩人的互動默契可見。

趙式芝與密友JW經常一同看演唱會。（FB@趙式芝）

趙式芝的狀態好到發光

她身穿一件簡潔剪裁的純白色襯衫，戴著招牌眼鏡，坐在席間對著鏡頭展露出無比燦爛而滿足的笑容。而她的密友JW則表現得十分低調體貼，緊緊地站在趙式芝的身後，一身素雅且型格的中性裝扮，默默充當護花使者。最引人注目的是，在愛情的滋潤下的趙式芝容光煥發。與前幾年剛經歷婚變時憔悴低落的狀態相比，現時的她彷彿達逆齡生長，幸福之情溢於言表。

網傳趙式芝與同性新歡愛得火熱。（FB@鄭紹康 Francis Cheng）

由小學同學昇華至摯愛

回顧這段細水長流的感情，趙式芝是在2019年與楊如芯宣布結束長達七年的同性婚姻。離婚後，趙式芝的感情動向一直受到傳媒的高度注視。就在同年，她被傳媒揭露與任職地產行業的小學女同學JW低調交往了大半年。面對外界和記者的連番追問，向來保護另一半的趙式芝起初顯得相當保護，僅保守地稱呼對方為「好朋友」。

直到同年4月，兩人被拍到雙雙現身香港馬場。在現場大批傳媒的強烈見證下，趙式芝才首次鬆口默認這段新戀情。她當時甜蜜坦言：「好穩定，但盡量唔想咁高調。」自此之後，兩人愛得越來越大方。她們空間不僅經常一同出埠外遊，去年更被民眾目擊一同欣賞天后Lady Gaga的巡迴演唱會。

趙式芝、與密友JW鄭紹康一同觀看Lady Gaga演唱會。（FB@趙式芝）

曾5億港元招親轟動全球

早於2012年，趙式芝無懼世俗的眼光，毅然公開宣布與前妻楊如芯（Sean）已經在法國註冊結婚的消息。這舉動讓她們成為香港歷史上首對公開承認合法同性婚姻的名人夫婦，亦為本港的性別平權運動寫下了極具里程碑意義的重要一頁。然而，這段感情終未能獲得其父親趙世曾的祝福與認可。趙世曾不僅公開表示強烈反對，後來更一度誇張地向全世界揚言，宣稱要砸出高達五億港元的巨額身家作為嫁妝，在全球範圍內為女兒公開招親選駙馬。