《430穿梭機》主持龍炳基攜妻低調返港　近況曝光意外撞樣夏韶聲

現年63歲的龍炳基，1982年報讀第12期無綫電視藝員訓練班，翌年畢業後加入電視台，擔任經典兒童節目《430穿梭機》主持，其中最為人熟悉的，莫過於在節目短劇《黑白殭屍》中飾演白殭屍一角，當年大受歡迎。1987年他轉投戲劇組拍攝多部電視劇，1990年再轉投亞洲電視，惟翌年便決定移民美國，從此淡出香港演藝圈，定居當地轉行做廚師，與太太育有一子一女，生活低調。

經典兒童節目《430穿梭機》中的短劇《黑白殭屍》。（《430穿梭機》節目照片）

回港探親約老友敍舊

已退休多年的龍炳基，近年開設個人YouTube頻道分享退休生活及昔日圈中趣事。在今年4月份，他偕同太太特意從美國飛回香港探望父親，並透過影片向影迷透露這次返港將會逗留兩個多月。這趟難得的「假期短敘」，他的行程相當充實，不僅頻頻與昔日好友聚會、到處尋訪地道美食，更與太太化身「影迷夫妻檔」親自買飛入戲院力撐港產片。看過多部新作後，他更熱心地在網上與影迷切磋劇本與鏡頭美學，一來一回的影評隨即掀起網民的熱烈討論。

長髮有點藝術家feel喔。（YouTube@龍炳基影片截圖）

意外撞樣夏韶聲

在較早前發佈的影片中，龍炳基仍以一頭白長髮及滿臉鬍鬚示人，一副不修邊幅的滄桑模樣。片中他兩鬢斑白、滿臉鬍鬚的側面，被網民指神似近年甚少現身的舊拍檔「黑殭屍」周星馳，亦有大量留言指他激似歌手夏韶聲，兩人相似度極高。由於他當時看起來頗為老態，其健康狀況一度引起不少網民與影迷的擔憂。

滄桑白長髮撞樣周星馳。（IG@stephenchow，YouTube@龍炳基影片截圖）

神似歌手夏韶聲。（IG@dannysummermusic，YouTube@龍炳基影片截圖）

最新短片精神煥發

不過，從他日前發佈的最新短片所見，龍炳基已經剪去長髮、剃短鬍鬚，整個人精神煥發，狀態明顯回勇。不少網民紛紛興奮留言大讚：「剪短頭髮好睇！」、「剪咗頭髮靚仔咗！」他過往曾解釋，一頭白髮不染是因為頭皮敏感，至於不戴眼鏡拍片則是想讓大家看到他最真實的面目，實際上他有近視、遠視及老花。他直言自己享受充實的退休生活，不時跑步及游水，更會與兒子一起拍片，家庭生活非常美滿。