大劉呂麗君16歲細仔近照激罕曝光　同媽媽餅印樣勁靚仔任學生主席

「大劉」劉鑾雄與呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，大女劉秀盈和兒子劉子鋒。劉秀盈活躍於社交平台，時常分享個人生活；反而劉子鋒作風低調，自2014年大劉與呂麗君分手後，劉子鋒的生活更為神秘，平日極少有照片曝光，外界只能偶爾從呂麗君的社交平台一窺其側影。今日（16日）呂麗君分享與劉子鋒的合照，曝光16歲劉子鋒靚仔近照！

Zoe是大劉女兒。(劉秀盈ig)

「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈（Zoe）在跳舞比賽勇奪公開組冠軍。（IG：@aspenlaumusic）

劉子鋒16歲近照曝光同呂麗君餅印樣勁靚仔

呂麗君和劉秀盈今日一齊分享細佬照片。合照中呂麗君穿上斯文西裝，緊緊挽住兒子手臂；而劉子鋒穿上校服，手持證書，一臉Cool爆地影相。劉子鋒與媽媽成個餅印樣，不知不覺已大個仔，一表人才，相當靚仔！劉秀盈驕傲透露，細佬完成了杭州寄宿項目，更奪得「總監獎」，並取得全科滿分，任學生主席，認真叻仔！

劉秀盈獲讚似「靚版大劉」。（小紅書）

呂麗君發文：「領導力不在於頭銜，而在於每一天的堅持與謙遜。這個星期，Christopher 圓滿完成了為期一年的杭州寄宿項目，終於回到溫暖的家與親人團聚。在過去這充實的一年裡，他亦榮獲學校頒發的『總監獎』，這份榮譽不僅代表他憑藉踏實努力取得的全科滿分佳績，更肯定了他作為學生主席默默與同學並肩同行的奉獻。我們深信：每一個年輕人都值得在一個『努力被看見、服務被珍惜、家永遠是安心港灣』的環境中成長。這才是教育最美的初心。」

呂麗君罕曝光16歲兒子劉子鋒靚仔相，一表人才，同媽媽餅印樣。（IG@yvonneluitrust）

呂麗君為兒子感到驕傲。（IG@yvonneluitrust）

劉秀盈15歲才正式學跳芭蕾舞的她，僅苦練兩年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，並入選香港芭蕾舞劇團，更在「國際芭蕾舞比賽2023」勇奪公開組金獎。（IG@aspenlaumusic）

呂麗君（現名呂姵霖）。（呂麗君ig圖片）

呂麗君（現名呂姵霖）。（呂麗君ig圖片）

呂麗君（現名呂姵霖）。（呂麗君ig圖片）

呂麗君（現名呂姵霖）。（呂麗君ig圖片）