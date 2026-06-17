李嘉欣為名媛李鄺保瑜慶生　地位穩如泰山成上流貴婦圈核心成員

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚17年，婚後一直養尊處優，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿，而李嘉欣婚後亦升格豪門闊太，躋身上流貴婦圈。日前李嘉欣與一班名媛好友為李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）慶祝生日，凍齡狀態令人驚嘆！

李嘉欣與老公許晉亨出席婚禮。（IG@michele_monique_reis）

婚後一直養尊處優。（IG@michele_monique_reis）

結婚17周年。（IG@michele_monique_reis）

七夕放閃！（IG截圖）

李嘉欣賀中秋。（微博@李嘉欣Michele）

黎姿與老公一起現身聚會，同場還有李嘉欣同老公許晉亨、遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢同老公許清池及千億富三代鄭志雯同老公龐建貽，四對豪門夫婦同枱食飯，位位猛料！（IG截圖）

李嘉欣為名媛李鄺保瑜慶祝生日

相中所見，除了李嘉欣之外，永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、已故富商邱德根孫女邱詠賢（Wendy）等都有出席，為李鄺保瑜慶生，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！當中李嘉欣長髮披肩，皮膚白滑緊緻，狀態極佳！

李嘉欣與永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（右一）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（左一）、已故富商邱德根孫女邱詠賢（左二），為李鄺保瑜（中）慶生。（IG截圖）

豪門生日會！（IG截圖）

已故四大家族後人周啟邦之子周國豐（Brandon）與太太周黃泳霖。（IG截圖）

上流聚會！（IG截圖）

已故富商邱德根孫女邱詠賢（Wendy）同老公恒安國際集團的太子爺許清池。（IG截圖）

場面盛大！（IG截圖）

李鄺保瑜曾有「嫩版張曼玉」之稱

據知李鄺保瑜婚前做過電影公司公關，亦曾任私人飛機管理，當年更有「嫩版張曼玉」之稱，2011年結婚後，與已故「船王」趙從衍的孫女趙式和合作開設生活家品店，又進軍嬰幼兒產品市場，2015年誕下一對孖仔。而李鄺保瑜與李嘉欣亦私交甚篤，兩人經常出席各大豪門派對及私人聚會，是上流貴婦圈的核心成員之一！

黎姿獲周黃泳霖、伍葉靖怡、李鄺保瑜、李嘉欣慶生。（IG截圖）

李嘉欣亦有發文送上祝福：「提早為女神黎姿祝賀生日快樂，永遠美麗幸福💝💕」（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣與李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（後排左）及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（前排右）為已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（前排左）慶祝生日。（IG截圖）

李嘉欣同老公許晉亨出席Party。（IG截圖）

位位都非富則貴！（IG截圖）

李嘉欣同李鄺保瑜私交甚篤！（IG截圖）