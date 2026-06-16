周家怡為《媽樣年華》苦練鋼管舞致骨裂　僅休息個半月即投入鍛鍊

周家怡主演的電影《媽樣年華》近日入選「上海國際電影節展映單元」，日前她聯同導演一齊出席電影節，跟內地觀眾見面。對於今次入圍，家怡坦言十分開心，「見到觀眾反應好好，我同導演都好開心。最好就可以去多啲唔同嘅電影節，俾多啲人睇到我哋香港嘅作品。」



周家怡主演的電影《媽樣年華》入選「上海國際電影節展映單元」。（公關提供）

為新作苦練鋼管舞致骨裂

提到今次係飾演媽媽角色，家怡大笑，「其實已經唔係第一次，已經飾演咗好幾年，我都諗緊係咪好快要做阿嫲，哈哈。」她指今次最大難度是要跳鋼管舞（pole dance），「以前未跳過，過程幾唔容易，但係好好嘅經歷，有成功感。」不過練習期間家怡受傷骨裂，更要休息個半月，不過為免擔誤劇組，在未完全痊癒的情況下，家怡立即投入鍛鍊，「搵咗Personal Trainer幫我操，用晒各種方法喺最短時間build up肌肉嚟應付，雖然有壓力，但幾好玩。」

周佳怡為新作苦練鋼管舞致骨裂。（公關提供）

香港試映媽媽觀眾睇到眼濕濕

談到戲中最感動一幕，家怡謂：「首先係自己成就解鎖。之前香港試映，現場有好多媽媽觀眾睇到眼濕濕，見到佢哋有共鳴，覺得要『搵返自己』，我好感動。當然，有唔係媽媽嘅睇到都覺得好啱佢哋睇，因為好多時，我哋都會圍繞其他人去付出，而忘記咗自己。」佢仲分享跟媽咪的難忘事，「前幾年媽咪隻腳行得唔好，我朝朝捉佢去跑步，帶佢睇物理治療師，跑完步帶佢食嘢，等佢覺得歡樂。佢嗰陣要揸拐杖，而家唔使啦，間唔時都會跑步。另外一次同朋友帶各自爸爸媽媽去日本旅行，我哋幫佢哋拍咗隻《Long Vacation》MV，前一晚仲周圍張羅道具化妝品，見到各位爸爸媽媽對製作非常認真投入，好搞笑。」

大合照。（公關提供）

預告七月劇集《日落下的彩虹》出街

至於未來工作，家怡透露，「七月會有我之前拍嘅劇集《日落下的彩虹》出街，都會繼續拍電影，同埋拍YouTube Channel《恨駕女團》，會繼續拍關於車嘅嘢，嚟緊節目有突破，不過暫時唔講得住。」