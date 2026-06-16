向太爆郭碧婷生二胎「胎兒臍帶繞頸」險死　被迫剖腹產「食全餐」

42歲藝人郭碧婷2019年與香港「影視大亨」向華強之子向佐結婚，生下4歲女兒、3歲兒子，郭碧婷生產第二胎時，因胎兒臍帶繞頸，差點魂斷手術房。



「向太」陳嵐近日提到，表示自己當時同意剖腹，讓郭碧婷「吃全餐」。郭碧婷也曾坦言，產後身體狀況大不如前，直言「你這個人就是廢了」。

郭碧婷與向太

胎兒臍帶繞頸 郭碧婷「吃全餐」保命

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郭碧婷曾在節目上透露，自己生完二胎後身體損傷很大，「下半身動不了，下樓梯都會覺得要摔倒，很可怕，不知道為什麼。」她不敢靠食補調理身體，因為不知道吃到什麼東西會過敏，人就會變得更水腫，直呼：「很麻煩。」她也坦言，有一段時間怎麼瘦都瘦不下來，整個人臃腫不堪，花了很多年時間才瘦下來。

「向太」陳嵐指出，第二胎郭碧婷非要堅持自然生，在分娩的過程中，醫生發現胎兒臍帶繞頸，要拿到向太的批准開刀，向太說：「你就開吧，因為不光是小孩有危險，兩個都會一起有危險，不能有危險。」最終由她同意改為剖腹產，讓郭碧婷在一次生產經歷「吃全餐」。向太心疼地表示，之後郭碧婷想做什麼，她都贊同，並喊：「就去吧！」

郭碧婷深受公婆寵愛，向華強名下500億資產，已經決定成立家族基金，交給郭碧婷管理，他說，「我有兩個兒子，不適合處理錢財，容易受騙。」他希望郭碧婷當管理人，由向佐兒女來繼承這筆錢，而且錢在郭碧婷手上，他跟向太也能杜絕向佐拈花惹草：「將來遺產給你，有錢了娶老三、老四怎麼辦？害了這個家、害了你。」

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