馬浚偉剛上任副主席親自聆聽員工訴求　黎瑞恩義不容辭到場撐老友

日前（13日）馬浚偉（馬生）作為集團副主席，他親自到雲浮出席晚宴與同事交流，強調「以人為本」的管理文化。馬生坦言最希望聽到員工的真實感受，並即場回應員工訴求，改善措施：例如工衣換顏色，以免員工在炎熱天氣下，仍需加外套，以及答應增加戶外高溫津貼。馬生表示，未來將定期舉辦交流活動，讓上下同心，凝聚力量。

馬浚偉親自到雲浮出席晚宴與同事交流。（公關提供）

黎瑞恩義氣登場 現場化身粉絲聚會

慶祝活動特別邀得正在忙於籌備6月27日佛山演唱會的黎瑞恩（小恩子）義務演出，獻唱《愛你這樣傻》及《一人有一個夢想》，掀起全場高潮。員工熱情包圍合照，現場如同小型歌迷聚會。馬生特別感謝小恩子千里迢迢專誠來到雲浮出席盛典：「小恩子是非常有義氣又不計較的好朋友，好多謝她，祝福她佛山演唱會成功。」

黎瑞恩義氣登場。（公關提供）

黎瑞恩則表示，與馬浚偉相識逾廿載，即使要開車四小時來到雲浮，也義不容辭支持好友。她很高興見證馬浚偉事業再上一層樓，並祝願他繼續步步高陞。當日衍生員工亦十分熱情，現場氣氛融洽，感受到大家上下一心。

黎瑞恩表示即使要開車四小時來到雲浮，也義不容辭支持好友。（公關提供）

晚宴捐出五萬元現金抽獎 氣氛融洽如家人

晚宴上，集團頒發長期服務獎並宣布四位同事晉升，表彰多年努力。馬浚偉與主席關麗雯更合共捐出五萬元現金作抽獎，加上客戶贊助禮品，更有不少同事爭相要求與馬生合照，員工聚會彷如粉絲聚會，十分熱鬧。馬生亦為之感動：「有些員工說從小已看我演戲，能令他們開心，我也很快樂。」

馬浚偉與主席關麗雯更合共捐出五萬元現金作抽獎。（公關提供）

未來善用AI同時重視實體員工

馬生坦言十分感謝董事局及主席認同，以人為本的管理文化必須健康、開明、開揚、人性化。未來將善用AI，同時重視實體員工，期待十年後集團四十周年，大家上下一心推動集團發展，並迎來更多新產品與新方向。