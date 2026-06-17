王祖賢艾灸館美國開分店長裙剪綵仙氣滿瀉　罕吐心聲自爆曾患憂鬱

現年59歲有「最美聶小倩」之稱的王祖賢已息影多年，定居加拿大溫哥華潛心修佛。近年她開設艾灸館親自招呼客人，最近更將生意擴展至美國矽谷開分店。不過風光背後，網民再度翻出她昔日涉嫌壓榨員工的爭議舊聞，而向來低調的王祖賢亦罕有自爆深陷憂鬱低谷。



王祖賢艾灸店美國分店開業。（小紅書）

赴美國開分店親自為新店剪綵

王祖賢在溫哥華開設的艾灸館，憑藉其明星光環生意興隆。近日她更殺入美國開分店，從網上流傳的照片中可見，王祖賢親自為新店剪綵，身穿飄逸長裙依然仙氣滿瀉。據悉她更與加州大學分校合作，在中醫藥領域大展拳腳。

王祖賢身穿飄逸長裙仙氣滿瀉。（小紅書）

曾被網民爆料指控壓榨員工

不過風光背後，網上曾流傳她壓榨員工的舊聞。有網民大吐苦水，指艾灸館單次服務收費高達480至600加元（約2658至3323港元），但擁有針灸牌照的員工時薪竟只有30加元（約166港元），難以繳交高昂房租。當員工要求加薪時，王祖賢據指裝作聽不懂，其後更強硬回應：「店裡顧客多，你愛做就做，隨便你」，被指仗著自己名氣大不怕請不到人，令女神形象徹底坍塌。

王祖賢曾被網民爆料指控壓榨員工。（小紅書＠王祖賢Joey）

罕談憂鬱低谷飽受「錯位感」折磨

除了是非，王祖賢日前在矽谷新店活動中，與粉絲面對面進行長時間座談。王祖賢更罕有地向粉絲大談平時極少公開的私人心境。粉絲發文表示王祖賢自爆過去長期生活在高曝光環境下，外界往往戴著有色眼鏡看她，令她極難與他人建立真正對等的理解。這種揮之不去的「錯位感」排山倒海而來，讓她精神上感到無比割裂與不適，最終更不幸患上憂鬱症，令人生一度跌進最慘痛的低谷。

王祖賢罕談憂鬱低谷。（小紅書）

王祖賢與粉絲親切合影。（小紅書）

王祖賢與粉絲親切合影。（小紅書）

王祖賢與粉絲親切合影。（小紅書）