王祖賢辦頌缽旅修被集郵生圖曝光　顏值回勇不輸同框少女驚艷網民

現年59歲的王祖賢是90年代香港影壇「四大花旦」之一，憑電影《倩女幽魂》的「聶小倩」紅遍兩岸三地。自千禧年初息影後，王祖賢便定居加拿大，多年來過著深居簡出的生活，至近年她在溫哥華開設艾灸館，進攻養生界，也開始活躍起來。日前，王祖賢在旅遊勝地班夫（Banff）的一間酒店舉辦「頌缽旅修」，吸引不少人慕名前來參與。事後，眾人將與王祖賢的合照分享到社交平台，曝光女神真實狀態，只見她即使在一班青春少艾身旁，依然不被比下去。

王祖賢的「聶小倩」成為經典。（劇照）

自息影後，王祖賢定居加拿大，多年來過著深居簡出的生活，至近年她在溫哥華開設艾灸館，進攻養生界，開始活躍起來。（小紅書@王祖賢Joey）

日前，王祖賢在旅遊勝地班夫（Banff）的一間酒店舉辦「頌缽旅修」，吸引不少人慕名前來參與。（小紅書@唯悦之旅）

王祖賢與一眾參加者打成一片。（小紅書@唯悦之旅）

親民形象獲讚 驚喜加微信送「To簽」

近日，有多位參與是次旅修的參加者，紛紛在社交平台貼出與王祖賢的合照。其中一位激動寫道：「在雪山下和祖賢姐姐聊天好幸福，第一天頌缽療癒的時候，姐姐聲音太溫柔了睡着了，沒想到最後一天早起喝咖啡在花園遇到了姐姐，雖然蓬頭垢面的，但是沒想到還加到了姐姐的vx（微信），並且得到了to簽，不枉費特地從香港飛過來參加活動。」而另一位參加者亦直言，能和王祖賢圍在一起聊聊天、發發呆，「連空氣裏都是慢悠悠的幸福感」言談中可見王祖賢一點明星架子都沒有，親和力爆燈。

王祖賢仙氣依舊，不輸同框少女。（小紅書圖片）

網民激動分享。（小紅圖片）

與少女合照毫不遜色

從眾人分享的合照中可見，當時陽光普照，背景是落基山脈雪山美景，環境清幽。相中的王祖賢依然留著一把標誌性的黑色長髮，身穿一套大地色的長款休閒套裝，外搭一件剪裁寬鬆的淺啡色大衣，造型優雅大方。而且她今次並沒有戴上口罩，只是戴着墨鏡遮擋陽光，其精緻輪廓清晰可見，皮膚白滑緊緻。當日王祖賢與參加者們並肩而坐，更親民地對着鏡頭大方擺出「V字」手勢，笑容溫婉，狀態顯得非常輕鬆自在，儘管低調隱居多年，但其獨有的仙氣與淡然氣質依舊，即使與一眾年輕少女同框，依然毫不遜色。

對於網民合照要求，來者不距（小紅書圖片）

毫無明星架子。（小紅書圖片）

網民狂讚：還是美得很權威

相片曝光後，隨即引來大批影迷留言：「絕了我的女神」、「氣質依然很好」、「哇噻。好美啊」、「我天吶，還是美得很權威」；不少人更驚嘆王祖賢天生麗質，不但擁有一張令人羨慕的「巴掌臉」，更有一把烏黑茂密的長髮：「祖賢臉好小」、「頭髮超多」。足見王祖賢即使年近六旬，魅力與仙氣依然不減當年，狀態極佳！