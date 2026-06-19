陳山聰貼地幫襯內地平民食店被認出　網民讚真人好靚仔但叫唔出名

現年49歲的TVB視帝陳山聰自兩年前拍畢《奪命提示》後，便陷入「劇荒」狀態。早前他受訪時坦承在公司已完全沒有存貨，但他並未因此停步，積極開拓不同的市場，努力吸金。月前陳山聰就化身「大灣仔」穿梭廣州、東莞和中山等地拍片，主動尋找演出機會，又在內地探店拍片介紹美食，成功轉型為飲食界KOL。近日，有網民在順德一間食店偶遇陳山聰，並大讚他真人好靚仔。

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

貼地幫襯內地平民食店被認出

該名網民以「順德這里偶遇明星了！」為標題，貼出陳山聰在當地一家平民火鍋店中的照片，發文寫道：「真人好靚仔！就在我們隔壁桌！有人認識知道名字嗎？還和我們打招呼啊！好幸運的一天！#順德 #偶遇明星 #香港明星」，雖然博主認出陳山聰是明星，但卻不知道陳山聰的名字，叫不出他的全名，hashtag亦沒有加上他的名字，證明是真的不知道。評論區有不少網民表示相中人就是視帝陳山聰。而陳山聰本人更親自點讚了該篇帖文，並沒有因為博主不知道他的名字而介意，盡顯親民友善一面，獲讚很有親和力。博主又在評論區貼出與陳山聰的合照，補充說：「人超好 還和我們打招呼」。

陳山聰現身內地火鍋店。(江禾子@小紅書)

陳山聰好貼地。(江禾子@小紅書)

陳山聰同普通食客一樣。(江禾子@小紅書)

陳山聰主動打招呼。(江禾子@小紅書)

陳山聰與網民合照。(江禾子@小紅書)

陳山聰親自點讚。(江禾子@小紅書)

陳山聰親自點讚。(江禾子@小紅書)

曾被批耍大牌黑面

其實陳山聰過去曾一度陷入「大牌爭議」。早前他在出席劇集《奪命提示》宣傳活動時，被拍到對迎面而來的小粉絲視而不見，「直行直過」扮看不到，隨即引起網民熱議，狠批他「扮大牌」。陳山聰事後解釋當日因為趕時間出席宣傳活動，怕會遲到啦，當時已禮貌地跟對方說了不好意思，表示自己趕時間，亦表示等會再拍，但就因為被拍下照片而被誤會黑面。