初代名模大曬零贅肉凍齡身材　回顧兩段坎坷情路無疾而終

現年50歲的香港初代名模陳嘉容（Eunis），入行多年曾為無數國際時尚大牌及頂級珠寶品牌行騷，憑藉高䠷身材與高貴氣質，巔峰時期工作接踵而來，奠定其名模地位。然而，近年本港經濟市道低迷，各行各業飽受衝擊，模特兒行業亦大不如前。陳嘉容早前曾公開感嘆「搵食艱難」，為求突破，她毅然決定北上發展，放下名模身段轉型做禮儀導師，近期更積極開拓網絡市場，加入直播帶貨行列。

50歲凍齡身材近照曝光！（IG截圖）

50歲凍齡身材近照曝光！（IG截圖）

逆齡身材網民激讚：保養得太好！

雖然近年將工作重心轉移內地，但陳嘉容依然活躍於社交平台。近日她於Instagram分享了一段影片，片中她罕有大曬火辣泳照。只見她穿上泳衣，大騷招牌44吋逆天長腿與白皙肌膚，身材依然前凸後後翹，完全看不出已年過半百。不論是身形、皮膚還是狀態，陳嘉容都維持得極其完美。

完美！（IG截圖）

情路坎坷 曾與郭富城御用髮型師離婚、戀印度籍醫生無疾而終

相比起輝煌的模特兒生涯，陳嘉容的感情路走得相對坎坷。她最為人熟知的一段情，是與郭富城御用髮型師郭子輝（Ricky）的婚姻。兩人於2005年結婚，當時被視為圈中的金童玉女；可惜好景不常，男方後來捲入毒品案，兩人最終於2007年正式離婚。離婚後，陳嘉容曾於2014年高調認愛一位印度籍前美式足球員兼醫生，當時兩人表現甜蜜，更一度傳出婚訊，惟最後亦未能修成正果。

陳嘉容相當凍齡。

名模陳嘉容。(ig圖片)

名模陳嘉容。(ig圖片)

陳嘉容擔任導師。