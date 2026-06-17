香港小姐2026｜溫思婷落選真相曝光　樂易玲稱不夠分數直接出局

《2026 香港小姐競選》12位候選佳麗今日（17日）於電視城正式會晤傳媒，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受訪問時，親解深受網民喜愛的「百萬網紅」溫思婷落選真相。



溫思婷參加第一輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

溫思婷進入第二輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

樂小姐認同對方努力學講廣東話，而且「番茄醬，牛腩麵」的確很可愛，但最後不夠分。談到有傳「工展小姐」劉爾穎因不滿港姐合約而沒有入選。樂易玲否認，稱對方與溫思婷一樣都是不夠分數，並不在16人名單上。

問到今屆首度將泳裝內部面試部分直播曝光，樂易玲笑言並不神秘，對於有佳麗在面試時叫她「講英文」，被指無禮貌。樂小姐解釋面試時會盡量講慢廣東話配合，聽不懂才會用英文，「其實好自然，佢個分數就會唔會太高。我驚訓練嗰陣時，我哋唔會雙語指導佢訓練㗎嘛，咁嗰時佢有可能佢Catch up都會慢啲。」姜偉則指今年會嘗試更多直播項目，包括湖南、從化外景拍攝直播，亦會安排佳麗拉票及突擊才藝直播。

樂易玲指「百萬網紅」溫思婷因不夠分未能入圍。（陳順禎 攝）

符冬鈺學業問題撞期

樂易玲又指，符冬鈺也因為學業問題撞期，「佢好想參加，好早已經飛嚟香港，但因為佢讀緊個Master Degree，應該到8月21號先至畢業，佢中間有9堂係撞咗期，學校唔得Defer。如果佢唔上呢9堂呢，就畢業唔到啦。」 樂小姐直言對方只有21歲，不可以為了選美而放棄學位，故同樣勸她明年再選，並透露學校雖然支持她參選，但堅持不肯免除出席率要求。姜偉笑言：「下年好多人嚟。」

樂易玲指今屆12位候選佳麗廣東話水平都不錯，只有一兩位有少少口音。（陳順禎 攝）

曾志偉會否現身港姐？ 「我哋梗係想啦」

問到今屆會否找前總經歷曾志偉回來參與港姐？樂小姐直言：「我哋梗係想啦！佢有好關心嘅，我哋囈佢多啲囉，你知佢幾忙㗎啦，希望佢抽到時間啦。」