丁子朗做陶藝不忘曬麒麟臂　單拖拉坏讓人聯想起經典電影情節

無綫人氣小生丁子朗一向以多才多藝著稱，不僅熱愛演藝工作，還有極高的藝術天分。熱愛繪畫的他，日前在酒店舉行了個人畫展，展示了16幅精美畫作。值得一提的是，今次已經是他第三次的個人畫展，充分體現了他的藝術投入與成長。

丁子朗日前在酒店舉行了個人畫展，展示了16幅精美畫作。(胡凱欣 攝)

丁子朗今次大轉畫風，以較為「赤裸」及大膽的畫作呈現內心世界。(胡凱欣 攝)

丁子朗對陶藝也有著濃厚興趣

除了繪畫之外，原來丁子朗對陶藝也有著濃厚興趣。近期天氣多變，連日下雨讓戶外活動變得困難，但他卻將這樣的日子轉化為另一場創作機會。丁子朗分享了一段他製作陶藝的片段，片段中他熟練地揉搓泥土，大曬充滿力量感的手臂線條，不禁讓人聯想到經典電影《人鬼情未了》中Patrick Swayze拉坯時的動人情景。而與電影中浪漫情節不同的是，片中的丁子朗全程自娛自樂，獨自沉浸在拉坏的愉悅中。

除了繪畫之外，原來丁子朗對陶藝也有著濃厚興趣。(ig@Karl_ting)

丁子朗在短短幾個手勢之下完成了一隻陶杯

短短幾個手勢之下，丁子朗就熟練地完成了一隻陶杯，並幽默地表示：「the best event for a raining day.（雨天最佳活動）」不僅讓人見識到他的藝術才華，更傳遞出生活中善於發掘樂趣的正能量。無論是在繪畫還是陶藝創作上，丁子朗都用行動展現了隨時隨地追求美與創造的態度，可謂難能可貴的多才藝人！